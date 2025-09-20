Wartawan Dikeroyok Debt Collector di Labuhanbatu: Polisi Amankan Dua Terduga Pelaku

Sebuah video viral menunjukkan aksi pengeroyokan terhadap seorang wartawan di Labuhanbatu yang diduga dilakukan oleh debt collector. Polisi telah mengamankan dua orang terduga pelaku dan melakukan pengejaran terhadap pelaku lainnya. Peristiwa ini terjadi ketika wartawan mencoba mencegah penyitaan kendaraan yang diduga dilakukan tanpa prosedur yang sah.

Ahmad Arfah Fansuri Lubis - Tangkapan layar video yang beredar luas memperlihatkan insiden pengeroyokan terhadap seorang wartawan di Labuhanbatu oleh sejumlah orang yang diduga kuat adalah debt collector . Video tersebut, yang beredar viral di berbagai platform media sosial, merekam dengan jelas aksi kekerasan yang terjadi di jalan raya, tepatnya di depan sebuah toko furnitur.

Insiden ini menjadi sorotan publik karena melibatkan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Dalam video tersebut, terlihat belasan orang terlibat dalam aksi pengeroyokan, memberikan gambaran betapa seriusnya insiden ini. Narasi yang menyertai unggahan video menyebutkan bahwa pengeroyokan tersebut diduga dipicu oleh ketidaksenangan sejumlah debt collector terhadap dua orang wartawan yang berupaya menghalangi penyitaan kendaraan di jalan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai prosedur penyitaan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan dan juga mengenai perlindungan terhadap jurnalis dalam menjalankan tugasnya.\Narasi yang beredar di media sosial menyatakan bahwa puluhan debt collector dari ACC Finance Rantauprapat terlibat dalam pengeroyokan terhadap insan pers. Peristiwa ini terjadi saat wartawan berupaya menghentikan aksi penyitaan kendaraan yang diduga dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah. Kasus ini menyoroti potensi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan juga hak-hak pers. Kehadiran debt collector dalam penyitaan kendaraan seringkali menimbulkan kontroversi, terutama jika dilakukan tanpa pemberitahuan yang jelas dan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum. Lebih lanjut, aksi kekerasan yang dilakukan terhadap wartawan semakin memperburuk citra debt collector dan perusahaan pembiayaan yang bersangkutan, serta menimbulkan pertanyaan tentang penegakan hukum dan keamanan jurnalis di lapangan.\Kasatreskrim Polres Labuhanbatu, AKP Teuku Rivanda Ikhsan, mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut. Kedua orang yang diamankan saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Polres Labuhanbatu. Pihak kepolisian berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengidentifikasi semua pelaku yang terlibat dalam penganiayaan tersebut. AKP Teuku Rivanda Ikhsan juga menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan pengejaran terhadap sejumlah orang lain yang diduga ikut terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Penanganan kasus ini menjadi krusial untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan dan untuk memberikan perlindungan terhadap jurnalis yang seringkali menjadi sasaran kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistiknya. Selain itu, kasus ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan pengawasan terhadap aktivitas debt collector dan memastikan bahwa mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku





detikcom / 🏆 29. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Pengeroyokan Debt Collector Wartawan Labuhanbatu ACC Finance

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Polisi Dibuat Merinding! Pintu Kos Berulang Kali Menutup Sendiri saat Rekonstruksi Mutilasi TiaraRekonstruksi kasus mutilasi Tiara di Mojokerto tegang. Pintu kos tiba-tiba menutup sendiri saat adegan pembunuhan, bikin polisi dan wartawan heran.

Baca lebih lajut »

Polisi Perancis Tembak Mati Pria Bawa Parang Dekat Sekolah, Identitas Masih DiselidikiPolisi Perancis menembak mati seorang pria yang membawa parang di dekat sebuah sekolah di kota La Seyne-sur-Mer, pada Kamis (18/9/2025).

Baca lebih lajut »

Kesal Ditegur Sering Bolos, Anak Polisi di Sinjai Pukuli Guru SMA di Depan BapaknyaSiswa SMA di Sinjai pukuli guru karena dilaporkan sering bolos, aksi brutal disaksikan ayahnya yang polisi. Kasus ini diselidiki Polres dan Propam.

Baca lebih lajut »

Polisi Kalteng Ceritakan Detik-detik Eko Purnomo yang Disebut Hilang Ditemukan di Atas Kapal Cumi-cumiPolisi di Kalimantan Tengah mengungkap detik-detik ditemukannya pemuda bernama Eko Purnomo yang disebut hilang usai mengikuti aksi unjuk rasa berujung ricuh di Jakarta.

Baca lebih lajut »

[KLARIFIKASI] Pria Tua yang Ditangkap Polisi Bukan Pelaku Penembakan Charlie KirkSebuah video di media sosiak secara keliru diklaim sebagai momen penangkapan pelaku penembakan Charlie Kirk. Pria dalam video bukan pelaku penembakan.

Baca lebih lajut »

Tiga Orang Ditangkap Polisi Inggris Dituduh Intelijen Rusia, Kremlin Singgung James BondTiga orang yang diduga bekerja untuk intelijen Rusia ditangkap di Inggris pada Rabu, 17 Setember 2025, waktu setempat. Tapi kemudian dilepaskan lagi.

Baca lebih lajut »