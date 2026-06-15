Warkop DKI: ViRaLiN dOoOong..!! Masih Perlu Mengusahakan untuk Mencapai Angka Satu Juta Penonton

Film Warkop DKI: ViRaLiN dOoOong..!! masih memimpin perolehan penonton di antara film-film baru, namun performanya belum sepenuhnya meyakinkan. Menurut analisis, ketiga film tersebut tidak ada yang berpeluang mencapai angka satu juta penonton.

Film Warkop DKI: ViRaLiN dOoOong..!! masih menjadi film terdepan di antara film-film Indonesia terbaru yang tayang perdana pekan lalu. Meski demikian, laju perolehan penontonnya dinilai belum cukup kuat untuk mengikuti kesuksesan film-film Warkop DKI sebelumnya.

Berdasarkan data Cinepoint, film komedi tersebut berhasil mengumpulkan lebih dari 219 ribu penonton selama empat hari penayangan di bioskop. Raihan itu membuatnya unggul cukup jauh dibanding dua film Indonesia lain yang dirilis dalam periode yang sama. Di posisi berikutnya ada film animasi Garuda di Dadaku garapan sutradara Ronny Gani. Film tersebut mengoleksi lebih dari 51 ribu penonton dalam empat hari pertama penayangannya.

Sementara itu, film drama religi Dosa: Penebusan atau Pengampunan mencatat perolehan hampir 50 ribu penonton. Film yang diproduseri Reza Aditya di bawah naungan rumah produksi Has Picture dan Has Creative itu hanya terpaut tipis dari Garuda di Dadaku. Meski memimpin perolehan penonton di antara film-film baru, performa Warkop DKI: ViRaLiN dOoOong..!! belum sepenuhnya meyakinkan. Pasalnya, angka 219 ribu penonton dalam empat hari pertama dianggap masih berada di bawah ekspektasi untuk sebuah film yang membawa nama besar Warkop DKI.

Menurut analisis yang dibagikan akun X Bicara Box Office, ketiga film tersebut tidak ada yang berpeluang tembus 1 juta penonton. Jika prediksi tersebut terbukti, maka Warkop DKI: ViRaLiN dOoOong..!! berpotensi mencatatkan hasil terendah dibanding film-film Warkop DKI modern sebelumnya yang konsisten menembus angka sejuta penonton. Meski begitu, peluang masih terbuka karena masa tayang film di bioskop masih panjang.

Faktor promosi dari mulut ke mulut, libur sekolah, hingga minimnya persaingan dari film baru bisa menjadi penentu nasib ketiga judul tersebut dalam beberapa hari ke depan. Apakah Warkop DKI: ViRaLiN dOoOong..!! mampu membalikkan prediksi dan mengejar angka penonton yang lebih besar, atau justru harus puas menjadi film Warkop DKI dengan performa paling rendah dalam beberapa tahun terakhir





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Warkop DKI Viralin Doooong..!! Film Indonesia Penonton Analisis

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