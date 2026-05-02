Warkop DKI: Viralin Dong – Komedi Horor yang Siap Mengocok Perut!

Film terbaru Warkop DKI, Viralin Dong, resmi merilis trailer perdananya. Film ini mengisahkan petualangan Dono, Kasino, dan Indro menjadi konten kreator horor di sebuah desa terpencil, dengan bumbu komedi khas Warkop DKI. Dijadwalkan tayang 11 Juni 2026.

Warkop DKI kembali hadir menghibur para penggemarnya dengan film terbaru berjudul Warkop DKI: Viralin Dong . Pengumuman dan perilisan trailer perdana film ini pada Rabu, 29 April 2026, langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan publik.

Film ini menjanjikan sebuah cerita yang segar dan berbeda dari seri-seri Warkop DKI sebelumnya, dengan sentuhan modern yang relevan dengan perkembangan zaman, khususnya dunia digital dan media sosial. Kehadiran Desta Mahendra sebagai Dono menjadi angin segar, berpasangan dengan Vino G. Bastian dan Tora Sudiro yang sudah dikenal sebagai Kasino dan Indro dalam seri Warkop DKI Reborn, memastikan kelanjutan chemistry yang telah terjalin dengan baik.

Trailer film ini mengisahkan tentang nasib malang yang menimpa Dono, Kasino, dan Indro setelah mereka dipecat dari pekerjaan. Terjebak dalam kesulitan finansial dan harus melunasi tunggakan kontrakan, Kasino kemudian mencetuskan ide kreatif untuk menjadi konten kreator. Dengan semangat dan harapan baru, ketiganya sepakat untuk terjun ke dunia pembuatan konten, mempersiapkan segala kebutuhan produksi, mulai dari kamera hingga perencanaan konten yang matang. Kasino menemukan formula unik untuk mencapai viralitas, yaitu dengan menggabungkan elemen horor dan drama keluarga.

Ide ini membawa mereka ke sebuah desa terpencil di sebuah pulau, di mana mereka memulai petualangan sebagai kreator konten horor. Konsep cerita yang mereka rancang melibatkan Indro sebagai seorang anak rantau yang kembali ke kampung halaman dan dihantui oleh arwah leluhurnya. Namun, alur cerita yang awalnya hanya fiksi perlahan berubah menjadi kenyataan yang mencekam, ketika mereka benar-benar mengalami kejadian-kejadian supernatural dan dihantui oleh arwah penasaran yang terus membayangi setiap langkah mereka.

Film ini tidak hanya menawarkan ketegangan dan kengerian, tetapi juga mengupas misi Dono, Kasino, dan Indro dalam membantu para arwah menemukan keadilan dengan mengungkap masa lalu tragis yang belum terselesaikan. Yang menarik dari film Warkop DKI: Viralin Dong adalah kemampuannya untuk tetap mempertahankan komedi khas Warkop DKI di tengah genre horor yang diangkat. Bahkan, kegagalan-kegagalan mereka dalam membuat konten justru menjadi sumber tawa yang viral di media sosial, menampilkan tingkah konyol dan kelucuan yang menjadi ciri khas Warkop.

Film ini juga dimeriahkan oleh sejumlah aktor dan aktris ternama, termasuk Indro Warkop, Marsha Timothy, Asri Welas, Indy Barends, Ivan Gunawan, Andre Taulany, Dicky Difie, Chika Waode, dan Inggrid Widjanarko. Disutradarai oleh Herwin Novianto, Warkop DKI: Viralin Dong menjanjikan sebuah pengalaman menonton yang berbeda dan lebih relevan dengan era digital saat ini. Film ini diharapkan dapat menarik perhatian penggemar setia Warkop DKI maupun penonton baru yang mencari hiburan segar dan menghibur.

Warkop DKI: Viralin Dong dijadwalkan untuk tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 11 Juni 2026, siap untuk mengocok perut dan membuat penonton terpukau dengan kombinasi komedi, horor, dan drama yang unik





