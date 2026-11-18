Menelusuri perjalanan legendaris Alessandro Del Piero bersama Juventus dan timnas Italia, termasuk loyalitasnya saat degradasi Skandal Calciopoli dan puncak kejayaan Piala Dunia 2006.

Alessandro Del Piero meninggalkan warisan mendalam sepanjang kariernya yang melintasi hampir dua dekade bersama Juventus. Pemilik julukan Pinturicchio ini mengalami segala fase sejarah klub, mulai dari puncak kejayaan internasional hingga masa krisis paling berat. Ia tidak hanya menjadi simbol keterampilan teknis, tetapi juga representasi dari kesetiaan yang jarang terlihat di dunia sepak bola modern.

Momen puncak prestasinya terjadi di panggung global ketika ia mencetak gol krusial dalam kemenangan atas Jerman di babak semifinal Piala Dunia 2006. Pencapaian tersebut membawa timnas Italia, Gli Azzurri, meraih gelar juara dunia, menambah daftar trofi bergengsi dalam kariernya yang panjang dan penuh prestasi.

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Awal Karier dan Julukan Pinturicchio di Turin

Alessandro Del Piero lahir di Conegliano, Italia, pada 9 November 1974, dan menunjukkan bakat luar biasa sejak masih muda. Perjalanannya dimulai di Padova di Serie B, di mana ia mencetak gol pertamanya sebagai starter tepat 30 tahun sebelum ia bergabung dengan Juventus.

Juventus merekrut Del Piero pada tahun 1993 setelah mengenali potensi besar dari penyerang muda tersebut. Kepindahannya ke Turin menandai dimulainya era baru dalam sejarah klub, di mana ia perlahan menggeser posisi para pemain senior. Kemampuan teknisnya yang luar biasa, dikombinasikan dengan kontrol bola yang presisi dan ketenangan di depan gawang, segera membuatnya menjadi pusat perhatian.

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Julukan Pinturicchio melekat erat pada dirinya, sebuah pemberian dari Presiden Juventus saat itu, Gianni Agnelli. Sebutan ini mencerminkan keindahan permainan serta sentuhan artistik yang Del Piero bawa ke lapangan. Ia dikenal dengan kemampuan mengeksekusi tembakan melengkung ke sudut gawang serta eksekusi bola mati yang sulit ditebak oleh penjaga gawang.

Prestasi Eropa dan Loyalitas Saat Skandal Calciopoli

Del Piero berkontribusi signifikan dalam kesuksesan Juventus di kompetisi Eropa, khususnya di Liga Champions musim 1995/1996. Ia berhasil mencetak enam gol selama perjalanan tim menuju gelar juara, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah klub. Kualitasnya terus meningkat, menjadikannya pemain yang diandalkan baik di Serie A maupun dalam pertemuan melawan klub besar Eropa lainnya.

Karakteristik uniknya terlihat jelas dalam gol jarak jauh yang ia cetak saat Juventus menghadapi Real Madrid di Liga Champions 2008. Del Piero memanfaatkan umpan dari Vincenzo Iaquinta untuk mengejutkan penjaga gawang Iker Casillas, demonstrating kemampuan mengubah situasi biasa menjadi peluang berbahaya.

Saat Skandal Calciopoli mengguncang sepak bola Italia pada tahun 2006, Juventus menerima hukuman degradasi ke Serie B. Sebagian besar pemain penting memilih meninggalkan Turin karena ketidakpastian masa depan. Namun, Del Piero mengambil keputusan berbeda untuk tetap bertahan di klub yang menjadi rumahnya.

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Keputusannya untuk tinggal di tengah krisis memperkuat ikatan emosional antara sang pemain dan para pendukung Juventus. Di Serie B, Del Piero memimpin tim meraih gelar juara pada musim 2006/2007, memastikan kebangkitan kembali klub ke kasta tertinggi sepak bola Italia melalui penampilan konsisten dan kualitas yang tidak menurun.

Pengaruh Kepemimpinan dan Dampak Jangka Panjang

Seiring berjalannya waktu, Del Piero berkembang menjadi kapten dan pemimpin di ruang ganti Juventus. Ia tidak hanya mengandalkan kemampuan mencetak gol, tetapi juga kreativitasnya dalam membuka ruang dan menciptakan peluang bagi rekan setim. Perannya melampaui angka statistik, menjadi inti dari identitas klub yang dikenal memiliki standar tinggi.

Loyalitas Del Piero selama periode degradasi membuktikan bahwa kesetiaannya bukan sekadar kata-kata belaka. Ia bersama dengan para pendukung menjalani proses sulit untuk mengembalikan Juventus ke tempatnya yang seharusnya di puncak sepak bola Italia. Warisan yang ditinggalkannya mencakup dua aspek utama: simbol kesetiaan di Turin dan momen bersejarah bersama timnas Italia.