Warganet Keluhkan Denda Akibat Memindahkan Meteran Listrik Secara Mandiri, PLN Beri Penjelasan

Pengguna media sosial X mengeluhkan denda akibat memindahkan meteran listrik secara mandiri. PLN menjelaskan aturan terkait pemindahan meteran dan menekankan pentingnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Beberapa pengguna media sosial X mengeluhkan telah dikenakan denda akibat memindahkan meteran listrik atau kWh meter secara mandiri. Meteran listrik sendiri merupakan perangkat milik Perusahaan Listrik Negara ( PLN ) yang berfungsi untuk mengukur jumlah penggunaan listrik di rumah. Alat ini, yang biasanya terpasang di dinding depan atau samping rumah, kerap kali dipindahkan oleh masyarakat dalam situasi tertentu, contohnya saat melakukan renovasi rumah.

Ungkapan kekecewaan dan pengalaman pribadi mengenai denda ini banyak bermunculan di media sosial. Seorang pengguna X menulis, 'Wifi 455k , bayar listrik 800k grgr kena denda waktu renov rumah sama tukang nya dipindahin meteran nya ternyata ga boleh dipindahin trs kena denda 10jt tpi boleh dicicil perbulan.' Pengalaman serupa juga disampaikan oleh pengguna lain, 'pernah byr belasan juta, gara2 mindah meteran listrik, pdhl gw ga tau kalo itu larangan... awalnya ga masalah... btw via biro listrik, gw bayarlah, seandainya ada swasta ...' Kasus-kasus seperti ini menyoroti pentingnya pemahaman yang jelas mengenai aturan terkait meteran listrik dan dampaknya bagi konsumen. PLN menekankan pentingnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk menghindari denda yang tidak perlu. \Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menjelaskan bahwa pemindahan meteran listrik hanya diperbolehkan jika tidak melewati batas tanah milik pribadi. Masyarakat dapat mengajukan permohonan pemindahan meteran dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile atau menghubungi Contact Center PLN 123. Gregorius Adi Trianto juga menegaskan, 'Perlu diketahui, biaya yang timbul jika membutuhkan penambahan material akan menjadi tanggung jawab pemohon.' Ia juga memperingatkan masyarakat agar tidak melakukan pemindahan meteran secara mandiri tanpa melibatkan petugas PLN. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan keakuratan pengukuran listrik. Langkah ini juga untuk mencegah kerusakan pada perangkat dan potensi bahaya lainnya yang dapat timbul akibat pemindahan yang tidak sesuai standar.\Manager Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Dana Puspita Sari, turut menggarisbawahi bahwa meteran listrik merupakan aset milik PLN. Hal ini menegaskan bahwa PLN memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pengelolaan meteran listrik. Pengelolaan aset ini mencakup pemasangan, perawatan, dan pemindahan, yang semuanya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pernyataan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai status meteran listrik dan pentingnya mematuhi aturan yang berlaku. Kesadaran akan aturan ini sangat penting untuk menghindari sanksi dan memastikan kelancaran pasokan listrik. PLN terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hal ini melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, aplikasi PLN Mobile, dan Contact Center 123. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi kasus pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan penggunaan listrik





Meteran Listrik PLN Denda Pemindahan Meteran Konsumen

