Warga Yunani Protes Mahalnya Perumahan dan Solidaritas dengan Spanyol

Ratusan demonstran di Athena menggelar unjuk rasa menentang mahalnya harga sewa rumah. Aksi ini juga menyatakan dukungan solidaritas kepada para pekerja di Spanyol yang sedang mogok nasional terkait isu keterjangkauan hunian.

Warga Yunani turun ke jalan di Athena pada Rabu (11/11/2026) untuk menyuarakan protes keras terhadap lonjakan biaya perumahan yang dinilai tak terjangkau. Aksi massa ini tidak hanya menyoroti krisis hunian domestik, tetapi juga menjadi bentuk solidaritas kuat bagi para pekerja di Spanyol yang tengah menggelar mogok nasional. Demonstran menyatukan suara mereka untuk menuntut perubahan kebijakan yang lebih adil dalam sektor perumahan di kedua negara tersebut.

Dampak Krisis Hunian bagi Generasi Muda Yunani

Para peserta demonstran menilai bahwa masyarakat Yunani menghadapi kesulitan berat dalam mendapatkan tempat tinggal yang layak. Melonjaknya harga rumah dan biaya sewa, ditambah dengan terbatasnya ketersediaan hunian terjangkau, telah menciptakan beban serius bagi populasi muda. Kondisi ini terutama memberatkah pasangan muda dan mahasiswa, sehingga sebagian dari mereka terpaksa tetap tinggal bersama orang tua mereka. Angka-angka statistik dari Eurostat pada 2025 menunjukkan sekitar 25% anak muda di Yunani mengalami beban biaya perumahan berlebihan. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di seluruh Uni Eropa, di mana rumah tangga menghabiskan sedikitnya 40% dari pendapatan bersih mereka hanya untuk kebutuhan tempat tinggal.

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Konteks Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah Yunani

Yunani saat ini sedang dalam proses memulihkan perekonomiannya setelah mengalami krisis utang yang parah antara tahun 2009 dan 2018. Periode krisis tersebut memangkas hampir seperempat output ekonominya dan juga menekan nilai pensiun serta upah para pekerja secara signifikan. Sebagai respons, Pemerintahan Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis telah menjalankan serangkaian langkah ekonomi, termasuk memangkas pajak dan iuran jaminan sosial. Pemerintah juga menaikkan upah minimum lima kali sejak tahun 2022 dan berencana kembali menaikkannya pada tahun 2027. Namun, para demonstran menyatakan bahwa upah minimum sebesar 920 euro saat ini masih belum cukup untuk menutupi kenaikan biaya hidup yang terjadi secara drastis.

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Solidaritas Melintasi Batas dengan Aksi Mogok di Spanyol

Aksi di Athena ini memiliki dimensi internasional yang jelas, yaitu sebagai bentuk dukungan terhadap pekerja di Spanyol. Pada hari yang sama, Rabu (11/11/2026), para pekerja di Spanyol menggelar mogok nasional untuk menuntut perbaikan dalam hal keterjangkauan hunian. Demonstran di Yunani melihat kesamaan masalah yang dihadapi oleh pekerja di kedua negara tersebut, yaitu ketimpangan antara pendapatan dan biaya hidup. Dengan menyuarakan solidaritas ini, warga Athena berharap dapat mendorong tekanan politik yang lebih besar bagi kedua pemerintahannya. Laporan dari Reuters pada Kamis (12/11/2026) mencatat bahwa isu perumahan telah menjadi isu sentral dalam gerakan buruh di Eropa Selatan.