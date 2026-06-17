Warga Tolak Rencana Kapasitas Maksimal RDF Rorotan, Ingatkan Kesepakatan dengan Pemda

Warga Cilincing menentang wacana Pansus DPRD DKI untuk menggenjot kapasitas RDF Rorotan hingga 2.500 ton per hari. Mereka menegaskan ada kesepakatan dengan Pemda yang membatasi di bawah 1.000 ton per hari karena dampak bau dan kesehatan akibat sampah tercampur. Tim pemantau meminta Pansus menghormati aspirasi warga dan fokus pada pemilahan sampah depuis rumah.

Warga di sekitar kawasan RDF Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara yang terdampak bau menyengat dan pencemaran udara melakukan aksi penolakan operasional RDF Plant pada Sabtu (17/1/2026).

Minggu kemudian, discord muncul ketika Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta mengusulkan untuk menggenjot kapasitas operasional fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan hingga maksimal 2.500 ton per hari, mengabaikan kesepakatan sebelumnya antara Pemda dengan warga yang membatasi tonase di bawah 1.000 ton per hari. Anggota Tim Kerja Pemantauan Kegiatan Pengoperasian (TKPKP) RDF Plant Jakarta, Wahyu Andre Maryono, menegaskan bahwa Pansus harus menghormati kesepakatan yang telah difasilitasi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI melalui SK Nomor 18 Tahun 2026, yang mengedepankan aspek lingkungan, pencegahan pencemaran udara, serta jaminan kesehatan dan kenyamanan warga.

Menurutnya, sehingga现在 pun dengan tonase di bawah 1.000 ton, laporan bau menyengat dan pencemaran udara masih sering terjadi, karena sampah yang diolah masih berupa sampah tercampur, bukan sampah yang telah dipilah atau sampah kategori 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Jika target 2.500 ton dipaksakan, dampak kesehatan dan kebauan akan meluas, memicu aksi massa dari warga untuk menuntut relokasi atau penutupan pabrik.

Wahyu juga menolak argumen Pansus tentang kendala infrastruktur seperti akses jalan dan kekurangan truk kompaktor, karena这两 문제 tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Ia menekankan bahwa prioritas adalah memastikan pemilahan sampah sejak sumber (rumah) sesuai Instruksi Gubernur, sehingga dampak kesehatan dan bau dapat diminimalisir. Ia meminta Pansus mendengar aspirasi riil warga terdampak dan tidak mengulangi sejarah konflik awal.

Sebelumnya, pada Kamis (11/6), Pansus mengunjungi RDF Rorotan dan mencatat bahwa pabrik memiliki tiga lini pengolahan dengan kapasitas total sekitar 2.400 ton per hari, sebagai upaya mengurangi Kiriman sampah ke Bantargebang. Namun, warga tetap menolak pengoperasian maksimal karena dampak yang masih dirasakan





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RDF Rorotan Pencampuran Sampah Bau Menyengat Kesehatan Warga Kapasitas Maksimal

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