Warga Tolak Kapasitas Besar RDF Rorotan, Minta Pemilahan Sampah Sebagai Solusi

Warga Jakarta Utara menolak rencana penambahan kapasitas RDF Rorotan menuju 2.500 ton per hari karena dampak bau dan kesehatan. Tim pemantau menekankan pentingnya pemilahan sampah rumah tangga sebagai syarat operasional aman.

Warga di sekitar kawasan RDF Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara yang terdampak bau menyengat dan pencemaran udara melawan operasional pabrik pengolahan sampah RDF. Mereka menuntut penghentian atau relokasi karena dampak kesehatan dan kenyamanan yang terus mengganggu.

Tim Kerja Pemantauan Kegiatan Pengoperasian RDF Plant Jakarta, melalui anggotanya Wahyu Andre Maryono, mengkritik pernyataan Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI yang menyebut kapasitas RDF Rorotan bisa mencapai 2.500 ton per hari. Wahyu menegaskan ada kesepakatan sebelumnya yang difasilitasi Sekretaris Daerah DKI melalui SK Nomor 18 Tahun 2026, yang melibatkan perwakilan warga dalam tim pemantau untuk mengedepankan aspek lingkungan, kesehatan, dan kenyamanan warga.

Gubernur DKI Pramono Anung sendiri sudah membatasi kapasitas pengolahan di bawah 1.000 ton per hari karena keluhan warga, meski bau dan pencemaran masih sering terjadi. Masalah utamanya adalah sampah yang masih tercampur, bukan yang sudah dipilah atau dalam kategori 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Jika target 2.500 ton dipaksakan, dampak kesehatan dan bau akan meluas, dan warga akan kembali demonstrasi menuntut relokasi atau penutupan.

Pansus juga menyebut kendala infrastruktur seperti akses jalan dan kekurangan truk kompaktor, tetapi Wahyu menilai hal itu tidak mudah dan tidak mendesak dalam kondisi ekonomi dunia yang kurang baik. Yang krusial adalah pemilahan sampah sejak sumber hulu sesuai Instruksi Gubernur. Warga meminta Pansus mendengar aspirasi riil dan belajar dari sejarah konflik awal, serta mengutamakan solusi bersama untuk kesehatan dan kenyamanan warga terdampak.

Sebelumnya, Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI meninjau RDF Rorotan yang memiliki tiga lini pengolahan dengan kapasitas total sekitar 2.400 ton per hari, sebagai upaya mengurangi sampah ke Bantargebang





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RDF Rorotan Pencemaran Udara Pemilahan Sampah Warga Cilincing Pansus DPRD DKI

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