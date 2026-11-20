Polda Jateng dan Polda Metro Jaya membongkar sindikat perekrut tentara bayaran Rusia di Pemalang. Warga terjebak utang pinjol dan diiming-imingi gaji Rp 500 juta, namun akhirnya menjadi korban konflik berdarah.

Kapolri Daerah (Polda) Jawa Tengah membongkar jaringan perekrutan warga negara Indonesia yang dipaksa menjadi tentara bayaran di Rusia. Warga asal Kabupaten Pemalang tersebut secara sistematis dimanipulasi oleh sindikat kejahatan yang melibatkan warga negara asing dan lokal. Modus penipuan ini memanfaatkan kerentanan ekonomi para korban yang tengah terjerat utang pinjol.

Mekanisme Perekrutan dan Iming-iming Gaji

Para tersangka merekrut calon korban dengan menawarkan pekerjaan sebagai sopir, pekerja bangunan, hingga penjaga perbatasan dengan gaji menggiurkan antara Rp 400 hingga Rp 500 juta untuk kontrak satu tahun. Jabatan Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Yuliyanto menjelaskan bahwa tawaran ini menyebar melalui jaringan mulut ke mulut di satu kecamatan. Target utama perekrutan adalah warga yang sedang mengalami tekanan finansial akut.

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Banyak dari korban memiliki riwayat keterlibatan dalam pinjaman online (pinjol) atau bahkan pernah menjadi admin judi daring (judol) di luar negeri seperti Kamboja. Ketidakmampuan mereka membayar utang menjadi titik lemah yang dieksploitasi oleh sindikat. Para korban dijanjikan solusi finansial instan, namun realita di lapangan jauh lebih mengerikan dan mengancam nyawa.

Peran Sindikat dan Penangkapan Tersangka

Sindikat ini dipimpin oleh dua warga negara asing yang tinggal di Pemalang, yaitu warga negara Rusia dan Ukraina. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi mengungkap bahwa mereka menyiapkan rumah khusus di Pemalang sebagai pusat pelatihan semi-militer. Fasilitas tersebut digunakan untuk latihan memegang senjata dan berlari bagi calon tentara bayaran.

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Tersangka warga negara Ukraina berinisial IM alias Ivan bertugas mengatur seluruh akomodasi, termasuk pemesanan hotel dan pengelolaan uang saku. Polisi juga menangkap tersangka lokal berinisial Amel dan SA yang membantu menyiapkan sarana prasarana. Total ada delapan tersangka yang ditetapkan, termasuk warga negara Rusia berinisial S dan enam warga Indonesia lainnya.

Kontrak Seumur Hidup dan Dampak di Medan Perang

Berbeda dari janji awal kontrak satu tahun, para korban justru diikat dengan kontrak seumur hidup setelah tiba di Rusia. Iming-iming gaji Rp 50 juta per bulan yang disampaikan saat rekrutmen di Indonesia tidak sepenuhnya兑现. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas kehidupan mereka dan dipaksa memasuki zona konflik.

Dari 23 warga Pemalang yang menjadi korban, 15 orang telah diberangkatkan ke Rusia dan delapan lainnya gagal berangkat. Enam orang dari satu kecamatan dikonfirmasi telah menjadi tentara. Tragisnya, kabar duka terkonfirmasi ketika seorang warga berinisial AB dikabarkan meninggal dunia akibat serangan drone di medan perang. Biro yang menangani keberangkatan mengonfirmasi kabar tersebut kepada istri korban.

Imbauan Resmi dan Langkah Hukum Selanjutnya

Polda Jateng menghimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur tawaran kerja luar negeri dengan iming-iming gaji fantastis. Warga diminta memastikan legalitas perusahaan penyalur dan kejelasan kontrak kerja sebelum mengambil keputusan. Penting juga untuk memeriksa kelengkapan dokumen, terutama visa kerja, karena keberangkatan hanya berbekal paspor sangat berisiko.

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Penindakan hukum sedang berlangsung oleh Polres Metro Jakarta Barat dan Polda Metro Jaya. Investigasi lebih lanjut akan mengungkap jaringan distribusi dana dan rute keberangkatan para korban. Masyarakat diminta untuk selalu waspada terhadap modus penipuan tenaga kerja ilegal yang mengatasnamakan pengiriman pekerja ke wilayah konflik.