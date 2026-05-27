Warga Palestina Melaksanakan Salat Idul Adha di Jalan yang Rusak Parah

Warga Palestina melaksanakan salat menandai dimulainya Idul Adha, Hari Raya Kurban, di jalan yang rusak parah di Khan Yunis, Jalur Gaza Selatan, pada Rabu 27 Mei 2026. Sebagai informasi, penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 H (27 Mei 2026) dilaksanakan segera setelah salat Idul Adha selesai dan dapat dilanjutkan selama tiga hari di waktu Tasyrīq (11, 12, dan 13 Zulhijah) sebelum matahari terbenam.

Seorang anak laki-laki memegang balon berdiri di antara warga Palestina yang berkumpul di jalan yang rusak parah untuk melaksanakan salat menandai dimulainya Idul Adha, Hari Raya Kurban, di Khan Yunis, Jalur Gaza Selatan, pada Rabu 27 Mei 2026.

Warga Palestina berkumpul di jalan yang rusak parah untuk melaksanakan salat menandai dimulainya Idul Adha, Hari Raya Kurban, di Khan Yunis di Jalur Gaza Selatan, pada Rabu 27 Mei 2026. Idul Adha adalah salah satu perayaan besar umat Islam yang di dalamnya ada pelaksanaan ibadah haji dan pemotongan hewan kurban.

Usai melaksanakan salat, umat Muslim melakukan penyembelihan hewan kurban sebagai bagian dari perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M. Penyembelihan hewan kurban, salah satunya di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, dilaksanakan pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan wujud kepatuhan kepada Allah SWT dan bertujuan untuk mempererat kepedulian sosial dengan membagikan daging kepada yang berhak menerima.

Sebagai informasi, penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 H (27 Mei 2026) dilaksanakan segera setelah salat Idul Adha selesai dan dapat dilanjutkan selama tiga hari di waktu Tasyrīq (11, 12, dan 13 Zulhijah) sebelum matahari terbenam. Setelah proses penyembelihan selesai, daging hewan kurban segera dikemas didistribusikan kepada mereka yang berhak.

Sebagaimana diketahui, Idul Adha atau Hari Raya Kurban menjadi momen penting bagi umat Muslim untuk selalu bersyukur, berbagi, dan merenungkan nilai-nilai keikhlasan serta pengorbanan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di berbagai daerah di Indonesia berlangsung khidmat dan tertib. Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan bahwa 10 Zulhijah 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026.

Ribuan jemaah memadati kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Di Surabaya, Jawa Timur, umat Muslim sejak pagi hari berdatangan memadati balai kota untuk melaksanakan salat Idul Adha. Begitu pula di pulau Bali, umat Muslim memadati salah satu lapangan yang ada di kota Denpasar. Pelaksanaan salat berlangsung khidmat dan penuh haru.

Hari ini, Rabu 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijah 1447 Hijriah, umat Muslim merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Perayaan diawali dengan melaksanakan salat. Salah satunya dilakukan di pantai Pantai Lagoon Ancol, Jakarta. Ribuan umat Muslim hadir untuk melaksanakan salat Idul Adha berlatar panorama pantai Ancol.

Hamparan pasir pantai disulap menjadi lautan jemaah yang khusyuk menjalankan salat Idul Adha di sela-sela semilir angin pantai. Lantunan takbir menggema di sepanjang kawasan pantai mengiringi pelaksanaan ibadah yang berlangsung khidmat dan tertib. Beberapa jemaah hadir bersama anak-anak dan kerabat untuk menunaikan ibadah sekaligus menikmati momentum Hari Raya Idul Adha di ruang terbuka. Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan hewan kurban untuk Idul Adha 2026 secara nasional mencapai 3,24 juta ekor.

Jumlah tersebut melebihi estimasi kebutuhan masyarakat sebesar 2,35 juta ekor. Pasokan yang melimpah ini menghasilkan surplus sebesar 891.320 ekor, terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan domba yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga mengatur distribusi ternak dan memastikan pengawasan kesehatan hewan untuk mencegah penyakit serta memberikan edukasi terkait penanganan dan distribusi daging kurban. Di Jakarta, sehari jelang Idul Adha 2026, sejumlah pasar hewan terlihat ramai dan mengalami lonjakan aktivitas transaksi





