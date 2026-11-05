Warga Negara China Tangkap Pencurian di Pesawat Batik Air Jakarta Denpasar

Polres Bandara I Gusti Ngurah Rai menangkap dua tersangka warga negara China yang mencuri uang USD 1.500 dari penumpang Australia di pesawat Batik Air rute Jakarta-Denpasar.

Dua warga negara China, LDJ berusia 31 tahun dan LZ berusia 28 tahun, berhasil ditangkap oleh Kepolisian Resort Kawasan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, karena melakukan tindak pidana pencurian terhadap seorang penumpang asal Australia.

Penangkapan kedua tersangka ini dilakukan kurang dari 12 jam setelah kejadian berlangsung, tepatnya pada Kamis (5/11) di sebuah hotel kawasan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Kapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, AKBP I Made Hendra Agustina, mengonfirmasi keberhasilan operasi penangkapan tersebut dalam konferensi pers resmi yang digelar di Mapolres.

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Kronologi Pencurian di Dalam Pesawat

Peristiwa kriminal ini terjadi pada Minggu (1/11) saat penerbangan Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6508 melintasi rute dari Jakarta (CGK) menuju Denpasar, Bali (DPS). Korban tiba di Pulau Dewata sekitar pukul 09.40 WITA menggunakan pesawat tersebut.

Korban baru menyadari uangnya hilang pada pukul 17.00 WITA setelah menerima informasi dari saksi mata. Saat diperiksa lebih lanjut, ditemukan bahwa dompet korban telah kosong dari uang tunai sebesar USD 1.500, yang saat itu senilai Rp 27.200.000.

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Modus Operasi Pencurian Inflight

LDJ dan LZ ditetapkan sebagai tersangka dengan modus khusus yaitu memesan tiket untuk mencari target potensial. Mereka memanfaatkan momen ketika korban berpindah duduk ke barisan belakang sehingga pengawasan terhadap barang bawaan berkurang.

Pasangan pelaku ini kemudian menggeledah tas ransel korban yang disimpan di kompartemen atas dekat kursi 7D, E, dan F. Uang tunai yang dicuri disembunyikan di balik jaket hitam milik salah satu tersangka untuk mengelabui penumpang lain.

Saat mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, tersangka hanya membawa tas hitam miliknya dan turun dari pesawat lebih awal sebelum proses pemeriksaan bagasi selesai. Aksi pencurian ini terekam oleh penumpang lain yang peduli, sehingga menjadi bukti kuat bagi pihak kepolisian.

Barang Bukti dan Motif Ekonomi

Pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa delapan lembar uang dolar Amerika Serikat dengan pecahan $100, totaling $800 USD, serta satu buah tas gendong berwarna biru. Sisa uang tunai yang tidak berhasil diamankan masih dalam proses pencarian.

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AKBP I Made Hendra Agustina menyatakan bahwa motif pelaku murni ekonomi untuk memperkaya diri secara melawan hukum. Kedua tersangka mengaku baru pertama kali melakukan tindak pidana pencurian di udara, namun kepolisian tetap bersikap skeptis terhadap pernyataan tersebut.

Investigasi Lanjutan dan Pola Kejahatan

Polisi mencurigai bahwa LDJ dan LZ mungkin bukan pelaku tunggal atau belum melakukan kejahatan sebanyak dugaan. Polres telah menerima beberapa laporan serupa dengan modus yang sama, sehingga investigasi mendalam sedang dilakukan.

Para penyidik juga meneliti riwayat perjalanan kedua tersangka yang berulang kali naik pesawat dengan rute Jakarta-Denpasar. Kemungkinan jumlah korban lebih dari satu orang masih dalam tahap pendalaman data dan penyidikan kasus.