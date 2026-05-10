Warga Makassar menolak rencana pembangunan PLTSa di Tamalanrea

Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Makassar (Geram) mendesak pemerintah pusat untuk mengkaji ulang keputusan penempatan lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kecamatan Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka menolak rencana pembangunan PLTSa tersebut karena akan menimbulkan polusi dan bau yang dapat mengganggu kesehatan, terutama di kawasan permukiman padat penduduk.

Suasana aksi warga oleh Aliansi Gerakan Rakyat Makassar ( Geram ) yang menolak rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga sampah (PLTSa) oleh PT SUS di depan Gedung Eterno, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea , Minggu (10/5/2026).

ANTARA/Darwin Fatir. Makassar (ANTARA) - Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Makassar(Geram), mendesak pemerintah pusat untuk mengkaji ulang keputusan penempatan lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kecamatan Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan.

"Pemerintah seharusnya melihat kondisi masyarakat secara langsung sebelum mengambil keputusan. Kami tidak menolak proyeknya, tetapi kami menolak lokasinya," ujar perwakilan warga kampung Mula Baru H Akbar di depan Gedung Eterno, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Minggu. Ia menyampaikan bahwa warga tidak mempersoalkan proyek pembangunan PLTsa tersebut, hanya saja lokasi di kawasan permukiman padat penduduk akan berdampak pada pencemaran lingkungan terutama udara.

Ia menegaskan sikap penolakan warga terhadap rencana pembangunan PLTsa oleh PT Sarana Utama Sinergi (PT SUS) di Tamalanrea itu karena akan menimbulkan polusi serta bau yang dapat mengganggu kesehatan. Menurutnya, keputusan pemerintah pusat melalui pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam sidang Debottlenecking Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah bersama PT SUS pada Kamis (07/05) di Jakarta meminta proyek tersebut tetap dilanjutkan merujuk Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

"Jangan sampai keputusan diambil tanpa mempertimbangkan dampak yang akan dirasakan warga," ujarnya menekankan saat aksi penolakan di lokasi setempat. Koordinator Lapangan aksi H Azis, menyatakan pemerintah hanya menerima informasi sepihak dari perusahaan tanpa memahami kondisi di lapangan. Karena itu, katanya, warga merasa dizalimi karena kekhawatiran mereka terhadap dampak sosial dan hak lingkungan tidak didengarkan karena rencana lokasinya berada sangat dekat dengan permukiman warga.

Perwakilan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel Fadli Ghaffar bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa menegaskan, penggunaan anggaran negara tidak boleh mengorbankan hak asasi manusia dan hak lingkungan warga.

"Kami menolak apabila anggaran negara digunakan untuk proyek yang berpotensi merampas hak kesehatan dan hak lingkungan masyarakat. Warga memiliki hak untuk menyampaikan penolakan dan pendapatnya," kata Fadli. Warga bersama organisasi masyarakat sipil tetap mendesak pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Makassar, serta PT SUS untuk meninjau ulang rencana pembangunan PLTSa di Tamalanrea dan mempertimbangkan lokasi alternatif yang tidak berdampak langsung terhadap permukiman warga.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pltsa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Tamalanrea Makassar Sulawesi Selatan Geram Aliansi Gerakan Rakyat Makassar Pemerintah Pusat Pemerintah Kota Makassar PT SUS Sarana Utama Sinergi Pembentukan Pltsa Penyalahgunaan Anggaran Negara Hak Lingkungan Hak Asasi Manusia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi BRI Super League: Arema FC vs PSM Makassar 9 Mei 2026Prediksi Arema vs PSM, Skor Arema vs PSM, Jadwal Arema vs PSM, Susunan pemain Arema vs PSM, Siaran langsung Arema vs PSM, Head to head Arema vs PSM

Read more »

Audisi Umum PB Djarum 2026 Ketemu Pemuda Masa Depan Indonesia di Pekanbaru, Makassar, dan KudusDjarum kembali bergerak mencari bibit-bibit pebulutangkis Indonesia lewat Audisi Umum 2026. Tahun ini, pencarian talenta muda diperluas dengan menyambangi tiga kota besar, yaitu Pekanbaru, Makassar, dan Kudus.

Read more »

Simak Jadwal Shalat untuk Wilayah Makassar Hari Ini Sabtu, 9 Mei 2026Bagi masyarakat Makassar dan sekitarnya, jadwal shalat Sabtu, 9 Mei 2026 ini dapat dijadikan panduan dalam menunaikan ibadah wajib maupun sunnah.

Read more »

Pengusaha Ngadu ke Purbaya, Proyek PLTSa Makassar Terhambat Sejak 2022Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »