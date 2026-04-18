Warga Lebanon Berangsur Pulang ke Selatan Meski Gencatan Senjata Terus Diuji

Ribuan warga Lebanon yang mengungsi mulai kembali ke kampung halaman di wilayah selatan negara itu, menyusul berlakunya gencatan senjata dengan Israel. Namun, kepulangan ini diwarnai ketidakpastian akibat pelanggaran gencatan senjata dan kerusakan infrastruktur yang meluas.

Di tengah harapan akan perdamaian yang rapuh, puluhan ribu warga Lebanon yang terpaksa mengungsi mulai mengambil langkah berani untuk kembali ke rumah mereka di wilayah selatan. Kepulangan ini terjadi pasca diberlakukannya gencatan senjata dengan Israel yang secara resmi mulai berlaku pada Kamis lalu. Namun, optimisme akan kembalinya kehidupan normal segera dihadapkan pada realitas lapangan yang masih penuh ketidakpastian dan potensi ancaman.

Situasi di berbagai titik di wilayah selatan dilaporkan masih belum stabil, dicemari oleh berbagai bentuk pelanggaran gencatan senjata, kerusakan infrastruktur yang parah, serta kehadiran personel militer Israel yang masih terpantau di area perbatasan. Laporan-laporan yang masuk menyebutkan adanya insiden serangan artileri yang terus berlanjut di sejumlah titik, serta aktivitas pembongkaran rumah yang dilakukan di dekat garis perbatasan. Fenomena ini menunjukkan bahwa meski api permusuhan besar telah mereda, percikan-percikan konflik masih menyala dan mengancam keselamatan warga yang kembali. Aljazeera melaporkan secara langsung, menyaksikan iring-iringan kendaraan yang membawa perbekalan seadanya, seperti kasur dan tas berisi barang-barang pribadi, bergerak perlahan menuju selatan. Banyak keluarga yang mengambil risiko untuk kembali, semata-mata untuk memantau dan menilai kondisi rumah mereka setelah berminggu-minggu terpisah akibat konflik yang berkecamuk. Pengalaman yang mereka temui seringkali jauh dari harapan. Fadel Badreddine, seorang warga yang mengungsi dari kota Nabatieh, mengungkapkan kepedihan melihat kampung halamannya. Ia menggambarkan kondisi rumahnya sebagai hancur lebur dan tidak layak huni. Kami datang hanya untuk mengambil beberapa barang yang tersisa, dan setelah melihat kehancuran ini, kami terpaksa harus pergi lagi, tuturnya dengan nada pasrah. Wilayah pinggiran selatan ibu kota Beirut dan sejumlah distrik di Lebanon selatan merupakan area yang paling merasakan dampak dari serangan-serangan sebelumnya, meninggalkan luka fisik dan psikologis yang mendalam bagi para penghuninya. Samia Lawand, warga lainnya, menceritakan pengalamannya ketika kembali untuk memeriksa rumahnya. Ia terkejut melihat betapa parahnya kerusakan yang dialami. Rumah saya sudah rusak parah akibat serangan pada perang sebelumnya, dan kali ini tambah parah lagi, jelasnya. Ketidakstabilan situasi di lapangan bukan sekadar isapan jempol. Laporan tentang penembakan artileri masih terus mengalir dari berbagai wilayah, termasuk di daerah seperti Beit Lif, al-Qantara, dan Toul. Situasi ini menambah daftar panjang kekhawatiran bagi para warga yang mencoba membangun kembali kehidupan mereka. Lebih lanjut, alat berat militer Israel dilaporkan masih terlihat aktif melakukan pembongkaran dan pembersihan lahan di sejumlah desa yang berdekatan dengan perbatasan. Aktivitas ini menimbulkan pertanyaan mengenai motif dan tujuan di balik tindakan tersebut, serta potensi dampaknya terhadap warga sipil. Jembatan-jembatan vital yang berfungsi sebagai penghubung antara wilayah selatan Sungai Litani dengan area lainnya dilaporkan mengalami kerusakan yang signifikan akibat serangan-serangan yang terjadi. Putusnya akses ini semakin mempersulit upaya pemulihan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat di wilayah yang terdampak. Meskipun gencatan senjata telah berlaku, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jalan menuju kedamaian dan stabilitas di Lebanon selatan masih sangat panjang dan penuh rintangan. Para pengungsi yang kembali dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari memperbaiki rumah yang hancur, memulihkan akses transportasi, hingga mengatasi trauma akibat konflik. Komunitas internasional diharapkan dapat memberikan perhatian lebih dan bantuan yang berkelanjutan untuk mendukung upaya pemulihan di Lebanon, agar warga dapat kembali merasakan kehidupan yang aman dan layak. Situasi ini juga menjadi pengingat akan kompleksitas konflik di Timur Tengah dan perlunya solusi politik yang komprehensif untuk mengakhiri siklus kekerasan. Kepulangan warga ini, meski dibayangi ketidakpastian, adalah sebuah simbol ketahanan dan keinginan kuat untuk kembali ke tanah air, meski harus menghadapi puing-puing kehancuran. Perjuangan mereka untuk membangun kembali kehidupan di tengah bayang-bayang konflik yang belum sepenuhnya usai patut mendapat dukungan dan apresiasi. Kondisi ini menuntut perhatian serius dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa gencatan senjata yang ada benar-benar dapat ditegakkan dan memberikan ruang bagi proses rekonsiliasi serta pembangunan kembali yang berkelanjutan di Lebanon selatan





