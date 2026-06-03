Warga Lansia di Wisma Harapan Asri Nikmati Hari-Hari yang Berwarna

Warga lansia di Wisma Lansia Harapan Asri menikmati hari-harinya setiap hari. Mereka tidak perlu menunggu tanggal merah untuk libur. Hanogo Djati Utomo, warga lansia yang tinggal di wisma itu, memutuskan untuk menutup usahanya pada tahun 2024. Alasannya, ia ingin membuat kalendernya menjadi tanggal merah semua supaya bisa bersantai.

Di Wisma Lansia Harapan Asri , Kota Semarang, Jawa Tengah, warga lansia me nikmati hari-hari nya setiap hari. Mereka tidak perlu menunggu tanggal merah untuk libur. Hanogo Djati Utomo, warga lansia yang tinggal di wisma itu, memutuskan untuk menutup usahanya pada tahun 2024.

Alasannya, ia ingin membuat kalendernya menjadi tanggal merah semua supaya bisa bersantai. Ia tidak perlu menunggu tanggal merah untuk libur. Sebaliknya, ia ingin membuat setiap hari menjadi tanggal merah. Hanogo mengaku tidak kesepian di wisma itu.

Banyak teman-teman lansia di lingkungan itu yang mengisi hari-harinya. Kegiatan-kegiatan rutin di wisma itu membuat hari-harinya berwarna. Hanogo biasanya main kartu sampai pukul 14.00, lalu kembali untuk istirahat. Sorenya, ia kumpul lagi dengan teman-teman lansia di wisma itu.

Tiga kali dalam seminggu, Hanogo dan para warga lansia di wisma itu diajak berolahraga senam untuk menjaga kebugaran. Dua kali dalam sepekan, mereka berkaraoke. Di sela-sela kegiatan rekreasional, ada juga kegiatan keagamaan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rohani para warga lansia. Anak beserta menantu Hanogo sehari-hari tinggal dan bekerja di Jakarta.

Saat sedang ada acara tertentu, mereka mengunjungi Hanogo di wisma itu. Mereka lalu menghabiskan waktu bersama dengan berjalan-jalan atau makan bersama, baik di wisma maupun di luar wisma. Wisma Lansia Harapan Asri didirikan pada tahun 2009 oleh yayasan Katolik. Meskipun didirikan oleh yayasan Katolik, orang lansia yang tinggal di wisma itu berasal dari berbagai agama.

Pihak pengelola memanggil pemuka agama untuk memberikan siraman rohani bagi para warga lansia. Tak jarang, para orang lansia juga diantar untuk beribadah di luar wisma. Para warga lansia juga sering kali mengikuti acara dan kegiatan yang digelar lembaga atau institusi lain di wisma tersebut. Bentuknya macam-macam, ada yang kegiatan seperti pelatihan merangkai bunga dan melukis.

Untuk bisa tinggal di wisma tersebut, para orang lansia membayar Rp 3 juta hingga Rp 9 juta per bulan. Besaran biaya itu menyesuaikan dengan jenis rumah atau kamar yang ditempati. Ada orang lansia yang tinggal di kamar-kamar, ada juga yang tinggal di paviliun. Ada yang tinggal sendiri, ada juga yang dengan pasangannya.

Di wisma tersebut, semuanya tersedia. Mereka hanya tinggal terima bersih dan beres. Untuk urusan makan, para warga lansia itu mengonsumsi makanan yang nutrisinya sudah dihitung oleh ahli gizi sesuai dengan kebutuhan setiap orang lansia. Akses kesehatan di wisma itu juga memadai.

Ada perawat yang berjaga 24 jam, pendamping warga lansia, pekerja sosial, dan fisioterapis. Selain itu, ada juga dokter umum yang berkunjung sekali dalam sepekan untuk memeriksa kondisi para warga lansia. Namun, jika ada keperluan mendadak, pihak pengelola bisa mendatangkan dokter umum ataupun dokter spesialis sesuai dengan kebutuhan para orang lansia





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Wisma Lansia Harapan Asri Warga Lansia Nikmati Hari-Hari

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