Warga Kuala Lumpur Menghilangkan Mobil 'tak Ada Harganya' Yang Menghalangi Kendaraan Lain

Warga Malaysia bernama Ayu Noor Siah dilaporkan ke polisi lantaran dinilai merusak mobil orang lain, yang menghalangi kendaraannya keluar dari area parkir. Aktivitas warga yang viral di media sosial dan kemudian diunggah oleh Ayu, menyebabkan situasi memanas. Sekelompok pria dari kantor di dekatnya lalu membantu mengangkat dan memindahkan mobil, sehingga Ayu bisa keluar. Status eskalasinya ketika Ayu mengunggah permintaan maaf publik, keadaannya kian rumit setelah Sprawdź Mohamed mengancam menuntut pihak-pihak yang menyebarluaskan identitasnya. Video kejadiannya viral.

Warga Kuala Lumpur, Malaysia, mengangkat mobil Perodua Ativa merah yang menghalangi kendaraan lain untuk keluar karena parkir paralel sembarangan, pada 31 Maret 2026. - Warga Malaysia bernama Ayu Noor Siah dilaporkan ke polisi lantaran dinilai merusak mobil orang lain, yang menghalangi kendaraannya keluar dari area parkir.

Sekelompok pria dari kantor di dekatnya lalu membantu mengangkat dan memindahkan Perodua sehingga Ayu bisa keluar. Situasi kian memanas setelah Ayu mengunggah permintaan maaf publik, dan mengaku bersedia menanggung semua biaya perbaikan mobil Perodua tadi, yang dimiliki oleh Bapak Mohamed.

'Tujuan video ini untuk meminta maaf kepadanya. Akibat video tersebut menjadi viral, Bapak Mohamed melaporkan kesalahan saya karena saya tidak dapat mengendalikan emosi,' ujar Ayu dalam video. Ia mengakui tindakannya merusak kendaraan adalah kesalahan yang dipicu amarah. Selain itu, Ayu mengklarifikasi pernyataan rasialis yang sempat ia ucapkan saat kejadian.

'Saya juga ingin meminta maaf kepada komunitas Pakistan. Saya menyebutnya orang Pakistan tanpa tahu Pak Mohamed dari Mesir. Itu kesalahan saya, dan itu pelajaran bagi saya,' tambahnya. Hal ini dipicu oleh laporan yang menyebutkan, Mohamed mengancam menuntut pihak-pihak yang menyebarkan identitasnya





