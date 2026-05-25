Warga Kecamatan Kramat Jati mulai memilah sampah organik dan anorganik sebagai upaya mendukung program pemilahan sampah dari sumbernya. Camat Kramat Jati, Kamal Alatas, menyatakan bahwa pihak kelurahan telah mengarahkan para Ketua RW untuk menempatkan tong sampah di lokasi strategis permukiman warga.

Penempatan tong sampah tersebut diprioritaskan agar mudah dijangkau masyarakat dan mendorong perubahan perilaku warga dalam memilah sampah rumah tangga. Meskipun kesiapan sarana dan prasarana pemilahan sampah organik di wilayahnya sudah mulai berjalan, jumlah fasilitas yang tersedia masih terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh lingkungan RT dan RW. Bantuan pemerintah berupa tong sampah terpisah dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur telah diterima oleh beberapa kelurahan di wilayah Kramat Jati.

Setiap wilayah mendapatkan bantuan berupa empat unit tong sampah organik dan anorganik untuk mendukung program pemilahan sampah di lingkungan warga. Selain bantuan pemerintah, dukungan masyarakat juga mulai terlihat melalui inisiatif sejumlah Ketua RT yang menyediakan tong sampah secara mandiri di lingkungannya masing-masing. Langkah tersebut dinilai menjadi bentuk partisipasi warga dalam mendukung pengurangan volume sampah rumah tangga yang selama ini masih bercampur antara sampah organik dan anorganik.

Distribusi sarana pendukung pengolahan sampah organik dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan berkoordinasi bersama pihak kecamatan dan kelurahan. Setelah sarana diterima, pihak kelurahan bersama pengurus lingkungan menentukan titik penempatan yang dianggap paling efektif untuk melayani kebutuhan warga. Program pemilahan sampah dari sumber ini menjadi salah satu langkah penting dalam pengurangan sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dengan adanya pemisahan sampah organik dan anorganik sejak di lingkungan rumah tangga, pengelolaan sampah dinilai akan lebih mudah dan efisien.

Camat Kramat Jati berharap keberadaan tong sampah terpisah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Partisipasi aktif warga juga dinilai menjadi faktor utama keberhasilan program pemilahan sampah di tingkat permukiman





