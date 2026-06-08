Warga Jayapura Utara Hibur Mural Piala Dunia 2026

Para pemuda di Jayapura Utara, Papua, menghias kawasan permukiman mereka dengan mural Piala Dunia 2026 untuk menyemarakkan turnamen sepak bola internasional terbesar di dunia yang digelar setiap empat tahun sekali tersebut.

Warga melukis mural terkait Piala Dunia 2026 di Dok IX, Kelurahan Tanjung Ria, Jayapura Utara , Kota Jayapura, Papua , Senin (8/6/2026). Para pemuda setempat menghias kawasan permukiman mereka dengan mural Piala Dunia 2026 untuk menyemarakkan turnamen sepak bola internasional terbesar di dunia yang digelar setiap empat tahun sekali tersebut.

ANTARA FOTO/Gusti Tanati/nym. Warga melintas di dekat mural Piala Dunia 2026 di Dok IX, Kelurahan Tanjung Ria, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, Senin (8/6/2026). Para pemuda setempat menghias kawasan permukiman mereka dengan mural Piala Dunia 2026 untuk menyemarakkan turnamen sepak bola internasional terbesar di dunia yang digelar setiap empat tahun sekali tersebut. ANTARA FOTO/Gusti Tanati/nym.

Sejumlah anak bermain bola berlatar belakang mural Piala Dunia 2026 di Dok IX, Kelurahan Tanjung Ria, Jayapura Utara Kota Jayapura, Papua, Senin (8/6/2026). Para pemuda setempat menghias kawasan permukiman mereka dengan mural Piala Dunia 2026 untuk menyemarakkan turnamen sepak bola internasional terbesar di dunia yang digelar setiap empat tahun sekali tersebut. ANTARA FOTO/Gusti Tanati/nym. Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA





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Piala Dunia 2026 Jayapura Utara Papua Mural Hibur

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