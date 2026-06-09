Warga Jayapura Membuat Mural Bertema Piala Dunia 2026

Warga di Jayapura, Papua, membuat mural bertema sepakbola untuk menyambut Piala Dunia 2026 yang akan digelar di AS, Kanada, dan Meksiko.

Di Kawasan Dok IX, Kelurahan Tanjung Ria, Jayapura Utara, Kota Jayapura , Papua, antusias warga menyambut kedatangan Piala Dunia 2026 dengan cara unik, yakni menciptakan mural bertema sepakbola di sepanjang dinding permukiman.

Kegiatan gotong royong ini melibatkan anak muda dan warga setempat yang bersama-sama mempercantik lingkungan sekitar dengan lukisan-lukisan penuh warna. Mural tersebut menampilkan berbagai elemen, mulai dari gambar trofi Piala Dunia, siluet pemain sepakbola yang dinamis, hingga kalimat-kalimat motivasi yang menyampaikan pesan persatuan. Lokasi mural yang berada di kawasan pesisir tidak hanya menghiasi tempat, tetapi juga menjadi daya tarik baru bagi masyarakat lokal dan pengunjung yang lewat.

Anak-anak sdang bermain sepakbola atau bersepeda di sekitar mural, menunjukkan bahwa karya seni tersebut telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Upaya ini juga bertujuan untuk menumbuhkan semangat kreativitas di kalangan generasi muda sambil mengingatkan mereka akan pentingnya olahraga dan kerja sama. Padatnya warna dan detail yang dihasilkan menunjukkan tekad warga untuk turut merayakan turnamen global yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

Sebuah penekanan penting dalam edisi ke-48 Piala Dunia ini adalah penambahan jumlah tim peserta menjadi 48, dari sebelumnya hanya 32. Turnamen yang diklaim sebagai yang pertama dengan format tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketenangan dan kebersamaan lintas negara. Di Jayapura, meskipun lokasinya berada jauh dari tiga negara tuan rumah, semangat untuk sepakbola tetap menyala. Melalui mural, warga mengekspresikan dukungan mereka dan menghubungkan komunitas lokal dengan event global.

Kegiatan melukis yang berlangsung pada Senin 8 Juni 2026 tersebut juga menjadi media sosialisasi informasi seputar Piala Dunia 2026, sekaligus menciptakan ruang bagi warga, terutama anak muda, untuk menyalurkan bakat seni mereka. Dinding-dinding yang sebelumnya biasa saja tiba-tiba berubah menjadi kanvas yang menceritakan kisah sepakbola dan harapan. Mural tersebut menjadi proofs bahwa semangat Piala Dunia bisa dirasakan di seluruh dunia, termasuk di ujung timur Indonesia.

Dukungan untuk tim nasional favorit, antusias mencari informasi jadwal, dan kecintaan terhadap sepakbola tampak dalam setiap goresan warna. Selain itu, keberadaan mural juga secara tidak langsung mendorong warga untuk lebih menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar, karena mereka merasa memiliki bagian dalam karya seni tersebut. Proses pembuatan mural dilakukan secara berkala dan melibatgotong royong, di mana setiap warga contributes sesuai kapasitasnya, mulai dari perancangan, pembersihan dinding, hingga pengecatan.

Menariknya, beberapa designs mural juga mengintegrasikan motif khas Papua yang memberikan sentuhan lokal pada tema global. Lelang created menciptakan identitas ganda, bahwa mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia sekaligus warga dunia yang menyukai sepakbola. Untuk menjaga relevansi, para pemuda secara aktif mencari referensi desain terkini terkait Piala Dunia 2026, termasuk logo resmi dan maskot. Meskipun tidak ada sponsor resmi dari kota, dorongan sukarela ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh sepakbola sebagai media perpaduan sosial.

Mereka berharap pada saat turnamen berlangsung, daerah mereka akan ramai dengan pengunjung yang ingin melihat mural ini. Sementara itu, pihak kota menyambut baik inisiatif warga dan berencana untuk melestarikan mural-mural tersebut sebagai Warisan Seni Jalanan. Dengan demikian, keberhasilan Piala Dunia 2026 tidak hanya diukur oleh keberhasilan acara di tiga negara tuan rumah, tetapi juga bagaimana di setiap penjuru dunia, including Jayapura, masyarakat merayakannya dengan cara mereka sendiri.

Warga setempat berharap, melalui karya seni ini, semangat persahabatan dan persaingan sehat dalam sepakbola bisa terus ditumbuhkan. Pada akhirnya, mural di Dok IX bukan sekadar lukisan di dinding, tapi merupakan kita kehidupan sehari-hari yang dihidupkan dengan warna, semangat, dan rasa kebersamaan





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Mural Piala Dunia 2026 Jayapura Seni Jalanan Gotong Royong Sepakbola

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