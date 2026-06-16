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Warga Jakarta Berwisata di Taman Bendera Pusaka

Berita Lokal News

Warga Jakarta Berwisata di Taman Bendera Pusaka
Taman Bendera PusakaJakartaRuang Terbuka Hijau
📆16/06/2026 11:10:00
📰suaradotcom
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Warga Jakarta berwisata di Taman Bendera Pusaka, Jakarta, Selasa (16/6/2026). Taman Bendera Pusaka merupakan salah satu taman terbesar di Jakarta dengan luas mencapai 5,6 hektare.

Warga Jakarta berwisata di Taman Bendera Pusaka , Jakarta , Selasa (16/6/2026). Taman Bendera Pusaka merupakan salah satu taman terbesar di Jakarta dengan luas mencapai 5,6 hektare.

Fasilitas yang tersedia di taman ini antara lain jogging track sepanjang 1,2 kilometer, area bermain, amphitheater, serta sejumlah fasilitas olahraga yang dapat digunakan masyarakat untuk berwisata maupun berolahraga. Selain itu, taman ini juga memiliki Patung Fatmawati sebagai penghormatan kepada sosok penjahit Bendera Pusaka Merah Putih yang dikibarkan saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Taman Bendera Pusaka dibangun sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas ruang terbuka hijau yang modern, inklusif, dan ramah keluarga.

Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus menjadi ruang interaksi sosial warga. Taman Bendera Pusaka juga merupakan salah satu contoh kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya taman ini, warga Jakarta dapat menikmati suasana alam yang sejuk dan nyaman, serta berinteraksi dengan warga lainnya. Selain itu, taman ini juga dapat menjadi tempat untuk mengembangkan kegiatan olahraga dan rekreasi yang lebih baik.

Oleh karena itu, pembangunan Taman Bendera Pusaka merupakan langkah yang tepat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta

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Taman Bendera Pusaka Jakarta Ruang Terbuka Hijau Kualitas Lingkungan Interaksi Sosial

 

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