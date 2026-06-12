Warga Jabodetabek Keluhkan Pemadaman Listrik, PLN: Upaya Jaga Keandalan Sistem; siang-malam natiguang hari-telah

Warga di Jabodetabek mengeluhkan pemadaman listrik berdurasi panjang yang mengganggu aktivitas. PLN menyebut pemadaman di BSD adalah upaya preventif menjaga sistem. Sementara itu, pemadamanakes untuk menyambut Hari Lingkungan Hidup akan digelar Sabtu malam dengan target penghematan energi.

Beberapa warga di wilayah Jabodetabek mengeluhkan pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Pemadaman tersebut berlangsung selama tiga hingga lima jam dan dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari.

Alita, warga Mustikajaya, Bekasi, mengeluh listrik di rumahnya padam dari pukul 22.00 hingga 03.00 WIB pada Kamis malam. Ia mengatakan hal ini mengganggu tidurnya dan menyoroti kenaikan tagihan bulanan meski penggunaan sama. Arin, warga BSD, Tangerang Selatan, melaporkan pemadaman pada siang hari yang mengharuskan ia berpindah ke kafe untuk bekerja. Dia berharap informasi pemadaman diberikan lebih awal agar warga bisa bersiap.

Diana, warga Beji, Depok, mengalami pemadaman dari 15.00 hingga 18.30 WIB pada Selasa. Pompa airnya tidak berfungsi sehingga harus menghemat air. Kegiatan belajar adiknya yang akan ujian masuk perguruan tinggi juga terganggu. Dari sisi PLN, Manajer Komunikasi PLN UID Banten Indo Gilang N menjelaskan bahwa pemadaman di BSD adalah langkah preventif untuk menjaga keandalan sistem.

Pekerjaan tersebut dilakukan secara terbatas agar jaringan tetap optimal dan meminimalkan durasi pemadaman akibat gangguan. PLN UP3 Serpong meminta maaf atas ketidaknyamanan. Untuk hari ini, tidak ada pemadaman di Jakarta dan sekitarnya, namun akan ada pemadaman terencana pada Sabtu pukul 20.30-21.30 WIB dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Dudi Gardesi stated aksi ini bertujuan mengajak masyarakat hemat energi dan meningkatkan kepedulian lingkungan.

Pemadaman akan melibati Gedung pemerintahan, kantor gubernur, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, apartemen, tetapi fasilitas kesehatan dikecualikan. Beberapa ruas jalan utama di lima kota administrasi akan dipadamkan, termasuk Jalan Sudirman, Thamrin, Medan Merdeka, Yos Sudarso, Daan Mogot, Prapanca Raya, dan Rasuna Said. Ikon seperti Monas, Bundaran HI, Balai Kota, Patung Arjuna Wijaya, Patung Pemuda, Patung Pahlawan, dan Patung Sudirman juga akan dipadamkan. Menurut Dudi, aksi serupa pada April 2025 berhasil menghemat 96,91 MWh





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Pemadaman Listrik Jabodetabek PLN Hari Lingkungan Hidup Jalan Sudirman

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