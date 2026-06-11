Warga di Bogor Gunakan Rakit Bambu Tradisional untuk Transportasi

Warga di Bogor, Jawa Barat, menggunakan rakit bambu tradisional untuk menyeberangi Sungai Cisadane, menghubungkan wilayah Ciseeng dengan akses menuju Rumpin. Keberadaan rakit bambu dinilai penting karena memberikan jalur alternatif yang lebih dekat dibandingkan akses jalan darat.

Warga dengan kendaraan motornya menggunakan rakit bambu untuk menyeberangi Sungai Cisadane di kawasan Ciseeng, Bogor , Jawa Barat , Kamis (11/06/2026). Penyeberangan tradisional yang telah beroperasi sejak era 1960-an tersebut menjadi satu-satunya layanan rakit bambu yang masih bertahan di sepanjang aliran Sungai Cisadane .

Rakit yang digerakkan secara manual itu menghubungkan wilayah Ciseeng dengan akses menuju Rumpin dan dimanfaatkan masyarakat untuk mobilitas sehari-hari. Keberadaannya dinilai penting karena memberikan jalur alternatif yang lebih dekat dibandingkan harus memutar melalui akses jalan darat. Dengan tarif Rp5.000 untuk satu sepeda motor beserta pengendaranya, warga dapat memangkas jarak perjalanan hingga sekitar lima kilometer menuju Rumpin.

Selain menjadi sarana transportasi, rakit bambu tersebut juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat yang telah berlangsung selama puluhan tahun di kawasan tepian Sungai Cisadane. Warga dengan kendaraan motornya menggunakan rakit bambu untuk menyeberangi Sungai Cisadane di kawasan Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/06/2026)





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Transportation Rakit Bambu Sungai Cisadane Bogor Jawa Barat

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