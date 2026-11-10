Warga dan Linmas Solo Bagikan Logistik untuk Massa Demo 10 November

Warga dan Linmas Pasar Kliwon membagikan roti, donat, dan air mineral kepada massa demo 10 November di Solo demi menjaga kondusifitas aksi.

Elemen masyarakat di Solo berinisiatif menyumbang logistik makanan dan air mineral untuk peserta demo 10 November di Solo pada Selasa (10/11/2026). Dalam laporan Gregorius Manurung, sejumlah orang mulai membagikan roti kemasan, satu kotak donat, dan air mineral botol kepada massa aksi sekitar pukul 17.00 WIB.

Bantuan logistik tersebut tidak hanya datang dari warga. Organisasi Satuan Pelindungan Masyarakat atau Satlinmas se-Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, juga ikut membawa persediaan untuk massa aksi Surakarta Memanggil. Massa aksi masih bertahan hingga pukul 18.00 WIB, dengan agenda orasi hingga penampilan DJ.

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Warga Solo Bagikan Roti dan Air Mineral kepada Massa

Reni Apriliana, warga Solo yang turut membagikan logistik makanan dan air mineral, menjelaskan bahwa ia dan teman-temannya ingin saling menjaga selama aksi berlangsung. Ia menyebut mereka datang dari kalangan yang juga memiliki anak, sehingga merasa perlu merawat perlawanan ini bersama massa aksi.

Reni menyediakan lebih dari 150 roti bungkus dan seratus botol air mineral kemasan. Seluruh logistik tersebut dibeli dari warung-warung di sekitar tempat tinggal mereka, dan Reni mengaku ia bersama teman-temannya merogoh kocek sendiri untuk membiayai pembelian itu.

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Menurut Reni, kondisi Indonesia belakangan ini menjadi alasan utama ia dan kelompoknya terlibat dalam aksi Surakarta Memanggil. Ia juga menilai momen Hari Pahlawan menjadi waktu yang tepat untuk turun ke jalan, meskipun ia dan teman-temannya bertugas di blok logistik.

Pandangan Reni Apriliana dan Komandan Linmas Pasar Kliwon

Reni Apriliana menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk keresahan yang terus diulang sejak awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai keresahan tersebut belum mendapat respons yang memadai dari pemerintah.

Di sisi lain, Wahyudi selaku Komandan Linmas se-Kecamatan Pasar Kliwon menjelaskan bahwa organisasinya mengambil inisiatif membagikan makanan karena dalam beberapa aksi, logistik makanan sering kali kurang. Pihaknya juga berupaya mencegah terjadinya kericuhan yang dipicu perut kosong.

Wahyudi menuturkan bahwa peserta aksi yang sudah dalam kondisi panas dan lapar cenderung mudah dimanipulasi emosinya. Karena itu, petugas Linmas yang hadir di tengah aksi juga membagikan air mineral, roti, dan buah kepada massa.

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Harapan kepada Pemerintah dan Upaya Jaga Kondusifitas

Reni Apriliana berharap pemerintah dapat mendengar apa yang selama ini disuarakan masyarakat, terutama di tengah gelombang aksi massa di berbagai daerah di Indonesia. Ia meminta pemerintah melihat masalah di akar rumput dan kebutuhan masyarakat saat ini, lalu merumuskan solusinya.

Reni menegaskan harapannya dengan menyatakan bahwa pemerintah perlu memberikan penyelesaian masalah, karena menurutnya selama ini belum ada masalah yang benar-benar diselesaikan. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari sikap warga yang ikut menyumbang logistik.

Dari sisi keamanan, petugas Linmas juga membawa selebaran bertuliskan Silakan Demo Namun Jaga Kondusifitas. Pesan itu menunjukkan bahwa penyaluran logistik di Solo diarahkan agar aksi tetap berjalan tertib, sekaligus meredam potensi kericuhan selama massa masih bertahan di lokasi.