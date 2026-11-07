Warga China 96 Tahun Raih Impian ke Tibet Lewat AI, Tolak Penolakan Agen

Tan, pria 96 tahun asal China, sukses ke Tibet dengan bantuan AI. Perjalanan 3.000 km ke Lhasa membuktikan usia bukan halangan meraih mimpi.

Pria berusia 96 tahun asal China bernama Tan akhirnya berhasil mewujudkan impian panjangnya untuk menjelajahi Tibet. Perjalanan bersejarah ini dilakukannya secara mandiri setelah sebelumnya ditolak oleh berbagai agen perjalanan karena alasan usia lanjut.

Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI sebagai strategi utama, ia merancang rute perjalanan yang mencakup jarak tempuh lebih dari 3.000 kilometer.

Tan berangkat dari Provinsi Jiangsu dan tiba di Lhasa, ibu kota Daerah Otonom Tibet, tepat pada tanggal 12 Oktober. Keseriusannya dalam mengeksplorasi wilayah ini menandai satu langkah penting dalam ambisi pribadinya untuk mengunjungi seluruh wilayah administratif setingkat provinsi yang ada di China. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa determinasi tidak mengenal batas usia.

Proses Perencanaan Menggunakan Kecerdasan Buatan

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Perencanaan logistik untuk perjalanan ekstrem ini sepenuhnya dibantu oleh teknologi AI. Tan memulai keterlibatannya dengan teknologi tersebut sejak tahun lalu, setelah ia mengamput putrinya mengoperasikan kecerdasan buatan melalui perangkat ponsel. Ia mulai memahami potensi alat ini sebagai sarana untuk memecahkan tantangan perjalanan yang dianggap mustahil oleh banyak orang di usianya.

Sebelum melangkah ke Lhasa, Tan bahkan sempat bertanya kepada sistem AI mengenai keamanan kesehatan untuk seseorang seusianya. Ia ingin memastikan apakah risiko penyakit ketinggian dapat dihindari. Meskipun AI tidak memberikan jawaban yang pasti atau jaminan mutlak, Tan memilih untuk tetap melanjutkan rencana perjalanan tersebut. Ia melihat teknologi ini sebagai partner strategis yang dapat memberikan data dan saran logistik yang akurat.

Respons Agen dan Dukungan Sosial

Keputusan Tan untuk bepergian sendiri diambil setelah sejumlah agen perjalanan menolak permohonannya secara tegas. Penolakan ini murni didasarkan pada faktor usia yang dianggap berisiko tinggi bagi keamanan klien. Meskipun demikian, kisah semangatnya ini kemudian menyebar luas dan viral di media sosial. Viralnya cerita ini dimulai ketika seorang wisatawan lain kebetulan bertemu dengannya di sebuah restoran di Lhasa.

Wisatawan tersebut kemudian mengunggah video mengenai perjalanan Tan, yang menarik perhatian publik luas. Kisah ini tidak hanya menunjukkan keberanian individu, tetapi juga menggerakkan hati banyak orang. Keluarga dan teman-temannya sempat melarang perjalanan tersebut karena khawatir ia mengalami penyakit ketinggian atau komplikasi kesehatan lainnya, namun Tan tetap teguh pada niatnya.

Pengalaman Wisata dan Interaksi Positif

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Selama berada di Tibet, Tan menikmati berbagai aktivitas wisata yang ia rencanakan sendiri. Ia mengunjungi sejumlah objek wisata terkenal, menikmati pelayaran malam di Sungai Lhasa, dan bahkan mencoba mengenakan pakaian tradisional setempat. Ia juga berkeliling kota menggunakan bus umum, menunjukkan kemandiriannya dalam mobilitas di wilayah dengan ketinggian ekstrem.

Tan mengaku tidak mengalami gejala penyakit ketinggian selama berada di sana. Perjalanannya juga diwarnai oleh kebaikan hati orang-orang asing yang tidak ia kenal sebelumnya. Seorang perempuan muda di kereta api bersedia bertukar tiket tempat tidur dari gerbong atas ke gerbong bawah agar Tan lebih mudah mengaksesnya. Petugas stasiun di Lhasa juga menyediakan kursi roda dan mengantar Tan ke lokasi penjemputan transportasi daring.

Impak Publik dan Protokol Wisata Tibet

Tan akhirnya kembali ke Wuxi dengan selamat pada tanggal 21 Oktober. Kisahnya menuai pujian besar dari warganet yang menganggap semangatnya menjadi bukti bahwa usia bukan penghalang untuk mengejar impian hidup. Namun, sebagian pengguna media sosial juga mengingatkan mengenai risiko perjalanan seorang diri ke Tibet, yang dikenal sebagai Atap Dunia dengan ketinggian rata-rata lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut.

Tibet memang menawarkan pengalaman wisata unik, tetapi perjalanan ke wilayah tersebut membutuhkan persiapan khusus yang ketat. Wisatawan asing wajib mengantongi Izin Perjalanan Tibet atau Tibet Travel Permit yang harus diperoleh melalui agen perjalanan resmi. Selain itu, sejumlah lokasi tertentu, termasuk kawasan Everest Base Camp, memerlukan izin tambahan yang spesifik.

Risiko penyakit ketinggian menjadi perhatian utama bagi siapa pun yang berencana mengunjungi wilayah ini. Wisatawan sangat disarankan menjalani aklimatisasi selama beberapa hari di Lhasa sebelum melanjutkan perjalanan ke wilayah yang lebih tinggi. Konsultasi dengan tenaga medis sebelum memulai perjalanan juga menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi fisik siap menghadapi tantangan ketinggian.