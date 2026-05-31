Warga Binaan Lapas Tangerang Mengikuti Program Jawara Beton

Warga binaan Lapas Kelas I Tangerang, Banten, telah mengikuti program Jawara Beton untuk memproduksi paving block. Program ini telah membantu mereka mendapatkan keterampilan dan manfaat finansial.

Warga binaan Lapas Kelas I Tangerang , Banten , mengikuti program Jawara Beton untuk memproduksi paving block . Serbau Bin Herman (39), atau yang akrab disapa Abu, akan bebas dari Lapas Kelas I Tangerang , Banten , dalam setahun.

Abu, yang pernah dipenjara selama 12 tahun karena kasus penganiayaan berat, telah menjadi mandor dalam program Jawara Beton dan memiliki keahlian sebagai pekerja konstruksi. Ia dan 10 warga binaan lainnya mampu memproduksi hingga 100 unit besi per hari. Abu juga menerima premi bulanan sebesar Rp800 ribu dan telah menabung sekitar Rp2 juta dalam enam bulan terakhir. Ia berencana menggunakan tabungan itu sebagai modal untuk memulai hidup baru setelah bebas nanti.

Abu berharap masih dapat dipercaya untuk melanjutkan kerja sama sebagai mitra pemasyarakatan pasca-bebas





