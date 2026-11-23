Pemerintah Aceh Tamiang memulai serah terima hunian tetap BNPB kepada korban banjir. Sebanyak 71 unit sudah selesai dibangun dari target 2.410 unit insitu.

Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, memasuki fase pemulihan signifikan pasca-bencana dengan dimulainya pendudukan hunian tetap (huntap) insitu bagi para warga korban banjir. Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Republik Indonesia telah menyalurkan bantuan hunian permanen kepada masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat arus air yang menghanyutkan bangunan mereka.

Salah satu penerima manfaat, Masdati (56), warga Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, resmi menempati rumah barunya pada Rabu, 18 November 2026. Ia menunjukkan rasa syukur yang mendalam setelah sebelumnya terpaksa tinggal bersama orang tua selama masa kritis bencana dan mengalami kerusakan total pada rumah semipermanen miliknya.

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Transformasi Kehidupan Penerima Bantuan Rumah

Masdati menjelaskan bahwa rumah barunya yang dibangun secara permanen memiliki spesifikasi dua kamar tidur, lantai keramik, serta kamar mandi dalam yang memadai. Berbeda dengan struktur sebelumnya yang hanya mampu bertahan sebentar sebelum terbawa arus, bangunan baru ini dirancang untuk ketahanan jangka panjang.

Meskipun secara fisik telah pindah, proses pemindahan barang-barang pribadi masih berjalan bertahap. Perempuan yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang sayur ini masih mengangkut pakaian dan kebutuhan pokok dari lokasi lama ke huntap barunya secara perlahan-lahan demi memastikan tidak ada harta yang tertinggal.

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Ekonomi Lokal dan Aktivitas Sosial Berlanjut

Di tengah proses adaptasi tersebut, Masdati tetap konsisten mempertahankan mata pencahariannya. Ia terus berdagang cabai, bawang, dan aneka sayuran dengan sistem berkeliling maupun menerima titipan dagangan dari warga sekitar untuk dipasarkan kembali. Aktivitas ekonomi ini menjadi tulang punggung bagi kelangsungan hidup keluarganya pasca-krisis.

Selain berjualan, ia juga meluangkan waktu untuk mengajian anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya. Sekira 12 anak mengikuti les mengaji gratis yang ia bimbing setiap hari selepas Magrib hingga menjelang Isya. Kegiatan sosial ini sempat terhenti dan beralih lokasi ke rumah orang tua saat banjir melanda, namun kini telah kembali dilaksanakan di area hunian baru.

Tantangan Infrastruktur dan Harapan Warga Lain

Penerima bantuan lainnya, Susi, warga Dusun Duku Sari, juga merasakan dampak positif dari program ini. Ia dan suami yang bekerja serabutan bersama empat anak telah menunggu enam hingga delapan bulan sejak bencana sebelum akhirnya menerima rumah permanen dengan dua kamar tidur dan kamar mandi.

Susi mengakui bahwa keterbatasan infrastruktur listrik menjadi hambatan utama dalam pemindahan total barang-barangnya. Saat ini, keluarganya baru sekadar menginap di rumah baru dan berharap pemerintah desa dapat memberikan sosialisasi mengenai prosedur pemasangan sambungan listrik, termasuk kemungkinan akses ke subsidi listrik bagi penerima bantuan.

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Progres Konstruksi dan Data Resmi Pemerintah

Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Ajie Lingga, memastikan bahwa pembangunan huntap insitu terus berlanjut secara masif. Berdasarkan data resmi, dari total 2.410 unit huntap insitu yang direncanakan, sebanyak 71 unit telah selesai dibangun 100 persen. Angka ini menandai tahap awal dari distribusi bantuan yang sangat dinanti.

Adapun untuk progres pembangunan lainnya, sebanyak 106 unit mencapai perkembangan sekitar 50 persen, sementara 2.233 unit masih dalam tahap awal dengan progres konstruksi sekitar lima persen. Data pemerintah daerah juga mengonfirmasi bahwa jumlah hak penerima bantuan mencapai 3.851 unit dari pendataan awal sebanyak 5.561 unit, dengan 2.410 unit atau 62,58 persen di antaranya sedang dan telah dikerjakan.

Selain program insitu, pemerintah juga menangani hunian komunal relokasi yang dikerjakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ajie Lingga mencatat bahwa sebanyak 2.212 unit rumah komunal direncanakan diselesaikan pada tahun berjalan, melengkapi upaya pemulihan infrastruktur hunian di Aceh Tamiang.