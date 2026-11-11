Wardah Perkenalkan Tiga Varian Sunscreen Hijau untuk Berbagai Kebutuhan Kecantikan

Wardah meluncurkan tiga varian sunscreen hijau-Airy Smooth SPF 50, Acne Calming Moisturizer SPF 35, serta Acne Calming Serum SPF 50-yang dirancang khusus untuk kulit normal, berminyak, dan berjerawat dengan proteksi UVA/UVB tinggi.

Wardah hari ini memperkenalkan tiga varian sunscreen hijau yang disesuaikan dengan jenis kulit dan kebutuhan perlindungan. Produk-produk ini, bernuansa hijau, menawarkan perlindungan tinggi terhadap sinar UVA dan UVB serta tambahan formulasi untuk kulit berminyak dan berjerawat.

Desain dan Tekstur Tiga Varian Sunscreen Wardah

Wardah UV Shield Airy Smooth Sunscreen Serum SPF 50 PA++++ memiliki tekstur airy gel yang cepat menyerap dan menghasilkan akhir matte. Kandungan utama, Centella Asiatica, Bera Mineral, Raykami, dan Fresh Boost Agent, tak hanya melindungi tetapi juga menenangkan kulit dan menyeimbangkan minyak.

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Wardah UV Shield Acne Calming Sunscreen Moisturizer SPF 35 PA+++ ditujukan khusus untuk kulit berjerawat. Formula watery, ringan, dan mudah merata, mengandung Salicylic Acid, niacinamide, dan Panthenol, yang membantu mengelola komedo serta menjaga barrier kulit.

Wardah UV Shield Acne Calming Sunscreen Serum SPF 50 PA++++ menonjolkan tingkat proteksi lebih tinggi. Dengan tekstur watery yang lembut, produk ini memperammentkan Salicylic Acid, Teh Hijau, vitamin B3, Allantoin, dan Panthenol untuk perlindungan ekstra sekaligus perawatan berjerawat.

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Perbedaan SPF dan Kegunaan Setiap Varian

Wardah UV Shield Airy Smooth menargetkan kulit normal hingga berminyak dengan SPF 50 PA++++, memberikan perlindungan maksimal tanpa meninggalkan rasa lengket. Sementara Wardah UV Shield Acne Calming Moisturizer memiliki SPF 35 PA+++, ideal untuk penggunaan harian di dalam atau semi-outdoor.

Wardah UV Shield Acne Calming Serum, di sisi lain, menekankan proteksi tinggi dengan SPF 50 PA++++ dan dirancang bagi yang sering melakukan aktivitas di luar ruangan atau membutuhkan perlindungan lebih. Seluruh varian tetap memadai untuk melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB.

Manfaat Khusus dan Kegunaan Praktis dalam Rutinitas Harian

Varian Airy Smooth membantu mengontrol minyak berlebih dan mencegah bentrokan matahari, sehingga cocok bagi yang menginginkan penampilan matte tanpa efek lengket. Produk ini memanfaatkan Bera Mineral untuk menetralkan minyak sekaligus memberikan sensasi "powdery smooth" pada kulit.

Acne Calming Moisturizer meningkatkan perawatan kulit berjerawat dengan Salicylic Acid yang secara efektif menembus pori-pori. Kombinasi niacinamide dan Panthenol menyeimbangkan produksi minyak sekaligus mencegah iritasi, menjadikannya solusi ideal bagi siswa atau pekerja yang sering beraktivitas di dalam ruangan.

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Diversifikasi lini sunscreen Wardah memudahkan konsumen memilih produk yang sesuai dengan tipe kulit dan tingkat aktivitas. Dengan formulasi hijau yang menarik, ketiga varian ini memperkuat pangsa Wardah di pasar produk perawatan kulit korporat di Indonesia.