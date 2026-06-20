Wapres Gibran Tinjau Sentra Kakao dan Pabrik Cokelat di Manokwari Selatan, Dorong Hilirisasi dan Pemberdayaan Petani

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Manokwari Selatan untuk meninjau sentra produksi kakao dan pabrik cokelat Mansel, berinteraksi dengan petani lokal, serta menanam bibit kakao. Kunjungan ini bagian dari议程 kerja timur Indonesia yang juga mencakup NTT, Gorontalo, dan Papua Selatan, dengan fokus mendorong hilirisasi, meningkatkan nilai tambah, dan menyerap tenaga kerja asli Papua.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Manokwari Selatan untuk meninjau sentra produksi kakao dan pabrik cokelat Mansel, serta berinteraksi dengan petani lokal.

Kunjungan ini bagian dari agenda kerja di wilayah timur Indonesia tanggal 18-21 Juni 2026, dibeberapa daerah termasuk NTT, Gorontalo, Papua Barat, dan Papua Selatan. Di Manokwari Selatan, Wapres menanam bibit kakao di Distrik Ransiki bersama kelompok tani dan PT Ebier Suth Cokran, menandakan dukungan pemerintah sektor pertanian. Pabrik Cokelat Mansel, berlokasi di perkebunan kakao 2.000 hektare, mengolah biji kakao hingga ekspor dengan mayoritas pekerjanya orang asli Papua.

Wapres meninjau seluruh proses produksi, dari fermentasi hingga kemasan, yang sudah memenuhi standar internasional. Kehadiran pabrik ini mendorong hilirisasi, meningkatkan nilai tambah, dan menyerap tenaga kerja lokal. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mendampingi, menunjukkan sinergi pusat-daerah. Setelah Manokwari Selatan, Wapres dijadwalkan membuka Pesparawi Nasional XIV di Manokwari, kemudian melanjutkan ke Papua Selatan untuk meninjau fasilitas publik di Kabupaten Asmat.

Kunjungannya juga menyentuh upaya mendorong hilirisasi produk lokal dan perluasan pasar UMKM di NTT, serta peningkatan industri sapi di Boyolali dan proyek industri di Tuban. Secara keseluruhan, kunjungan ini menekankan perhatian pemerintah terhadap pengembangan ekonomi daerah melalui sektor pertanian, hilirisasi industri, dan pemberdayaan UMKM, khususnya di wilayah timur Indonesia. Diharapkan can enhance kualitas dan kuantitas komoditas, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan pangan serta ekspor non-migas





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