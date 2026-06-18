Wapres Gibran Tinjau Pelaksanaan MBG dan Fasilitas Pendidikan di Ende NTT

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan peninjauan di Kabupaten Ende NTT untuk memantau program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kesiapan fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah termasuk SMPN 1 Ndona dan SDN Wolonomi yang berada di wilayah 3T. Ia menekankanpentingnya prioritisasi MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk manfaat yang lebih merata. Kunjungan juga meliputi Pasar Rakyat Mbongawani Ende Lama yang baru dibangun sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal.

Kamis, 18 Juni 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ende , Nusa Tenggara Timur ( NTT ). Kunjungan ini dimaksudkan untuk meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta memantau kesiapan fasilitas pendidikan di beberapa sekolah di wilayah tersebut.

Wapres memulai kunjungannya dengan tiba di Bandara H. Hasan Aroeboesman, Ende Selatan, где diterima dengan salam tarian tradisional Wanda Pere Ende. Setelah itu, ia secara langsung meninjau pelaksanaan program MBG di SMP Negeri 1 Ndona. Selama peninjauan, Wapres berdiskusi dengan wali murid, guru, dan masyarakat setempat. Ia menegaskan bahwa program MBG harus menjadi prioritas khusus di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat paling rentan.

Menurutnya, dengan memberikan makanan bergizi gratis di sekolah secara berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi angka gizi buruk, serta mendorong peningkatan kecukupan nutrisi pada anak-anak usia sekolah. Kunjungan selanjutnya adalah ke SDN Wolonomi, sebuah sekolah di Desa Niowula yang berada dalam kategori wilayah 3T. Di sana, Wapres memantau kesiapan pelaksanaan MBG di sekolah yang termasuk dalam kategori tertinggal tersebut. Ia mengecek persiapan dapur, stok bahan makanan, dan mekanisme pengelolasan serta distribusi makanan.

Wapres juga menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan tidak ada anak yang kehausan atau kelaparan ketika belajar di sekolah. Program MBG, kata dia, adalah salah satu cara konkret pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil. Selain meninjau MBG di sekolah-sekolah, Wapres juga mengkunjungi Pasar Rakyat Mbongawani Ende Lama yang baru dibangun. Peninjauan ke pasar tersebut memiliki tujuan untuk melihat perkembangan pembangunan infrastruktur ekonomi di daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wapres berharap pasar baru tersebut dapat meningkatkan aktivitas ekonomi lokal dan memberikan akses lebih baik bagi warga untukibayar kebutuhan sehari-hari. Kunjungan Wapres ke Ende ini sekaligus menjadimomentum untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pusat di level lokal, khususnya terkait dengan program祠堂 yang bersifat mandiri seperti MBG. Ia memerintahkan aparat setempat dan penyelenggara program untuk terus mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi penyimpangan dan makanan yang disajikan benar‑benar memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.

Wapres juga mengajak semua pihak, termasuk orang tua dan天师, untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi program agar tujuan)### ultimate yararlı olduğunu vurguladı。Sebagai penutup, Wapres menegaskan bahwa program MBG tidak hanya sekedar memberikan makanan, tetapi juga formulasi strategis untuk meningkatkan daya ingat konsentrasi belajar serta menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat dan cerdas. Ia memastikan bahwa program ini akan terus berjalan dan diperluas ke berbagai daerah lain dengan tetap mempertimbangkan kondisi spesifik tiap wilayah.

Kunjungannya ke Ende diharapkan menjadi contoh konkret komitmen pemerintah dalam mengejar pemerataan layanan publik di seluruh Tanah Air, terutama untuk anak‑anak di daerah terpencil dan terluar. Dengan demikian, investasi pada gizi anak diharapkan menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Wapres menambahkan bahwa data dan umpan balik dari lapangan akan menjadi acuan untuk perbaikan berkelanjutan pada program serupa di masa depan.

Dalam kesimpulannya, kunjungan kerja Gibran Rakabuming Raka ke Ende mencerminkan prioritas pemerintah dalam menangani ketimpangan melalui program langsung di bidang pendidikan dan kesehatan, khususnya di wilayah 3T yang masih tertinggal. Peninjauan yang melibatkan dialog langsung dengan masyarakat diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah dan memastikan program berjalan sesuai rencana tanpa kendala berarti. Dengan demikian, langkah‑langh konkret ini diharapkan benar‑benar memberikan dampak positif bagi perbaikan gizi dan kualitas pendidikan generasi penerus di NTT khususnya, dan Indonesia pada umumnya





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wapres Gibran Rakabuming Raka Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Ende NTT Sekolah 3T

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MBG Watch Pertanyakan Efektivitas MBG Atasi Stunting, Ini Respons PANEddy Soeparno menilai persoalan dalam program MBG tidak mungkin diselesaikan dalam waktu singkat mengingat kompleksitas yang dihadapi.

Read more »

Gerindra Sebut MBG Tak Boleh Jadi Bancakan, MBG Watch Minta Prabowo Hentikan Makan Bergizi GratisAndre Rosiade, menegaskan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mencegah kebocoran dan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG.

Read more »

Wapres Gibran Rangkul Mahasiswa untuk Pantau MBG dan Kopdes di Tiga DaerahWakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundang perwakilan mahasiswa untuk ikut dalam kunjungan kerjanya ke Ende, Gorontalo, dan Papua guna mengawasi serta menyempurnakan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini merupakan respons terhadap masukan mahasiswa dan upaya pemerintah memastikan transparansi serta akuntabilitas program prioritas seperti arahan Presiden Prabowo Subianto.

Read more »

Alasan Wapres Gibran Ajak 5 Mahasiswa ke NTT: Banyak Demo Minta MBG Distop, Makanya Saya AjakWapres Gibran ajak 5 mahasiswa ke NTT tanggapi demo minta MBG distop. Program Makan Bergizi Gratis diperbaiki agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Read more »