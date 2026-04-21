Wapres Gibran Tinjau Langsung Program Prioritas di Yahukimo, Tekankan Keamanan dan Kesejahteraan Papua

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Yahukimo untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal di daerah terpencil sembari memberikan apresiasi kepada TNI atas pengamanan wilayah.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan serangkaian kunjungan kerja strategis ke wilayah Papua yang mencakup Nabire, Mimika, Sorong, hingga Raja Ampat. Namun, di antara seluruh titik yang dikunjungi, Gibran secara terbuka mengakui bahwa agenda kunjungannya ke Koramil 1715/06 Dekai di Kabupaten Yahukimo merupakan yang paling menantang.

Meskipun sempat ada penundaan kunjungan sebelumnya akibat pertimbangan intelijen terkait adanya pergerakan dari kelompok yang tidak bertanggung jawab, Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak merasa kapok dan tetap berkomitmen untuk hadir langsung di wilayah tersebut demi memastikan stabilitas dan kesejahteraan warga setempat. Dalam kunjungannya, fokus utama Gibran adalah memastikan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta pembangunan sentra pangan dapat diimplementasikan dengan optimal. Saat berdialog dengan Persatuan Istri Tentara (Persit) di Yahukimo, Gibran menekankan pentingnya pemerataan akses layanan bagi anak-anak di daerah terpencil. Ia secara khusus menitipkan pesan kepada para ibu untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan hak nutrisi melalui program MBG. Gibran juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh prajurit TNI, khususnya yang bertugas di Yonif 5 Marinir dan Taipur/Timsus 303, atas dedikasi dan pengamanan ketat yang diberikan sehingga seluruh rangkaian acara di Yahukimo dapat berlangsung aman dan lancar selama tiga jam peninjauan. Selama berada di Yahukimo, Gibran meninjau langsung pelaksanaan MBG di Sekolah Kristen Yahukimo serta memeriksa fasilitas kesehatan di RSUD Dekai. Langkah ini menjadi cerminan dari komitmen pemerintah pusat untuk terus mendekatkan layanan negara kepada masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Didampingi oleh jajaran kementerian terkait, termasuk Menko Polkam Djamari Chaniago dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gibran menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di tanah Papua bukan hanya sekadar kunjungan formalitas, melainkan upaya nyata dalam mempercepat pembangunan dan integrasi ekonomi melalui Otonomi Khusus. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dinamika di lapangan demi menjaga keamanan warga sipil dari segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan dan pembangunan nasional di wilayah paling timur Indonesia ini





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wapres Gibran kenakan atribut Papua saat awali kunjungan kerja di NabireWakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengenakan mahkota kasuari dan tas selempang noken khas Papua saat tiba di Nabire, Papua Tengah, Senin, dalam rangka ...

Read more »

Wapres Gibran ke Yahukimo Usai Insiden Penembakan, Cek MBG Hingga RSWapres Gibran mengunjungi Yahukimo, Papua, di tengah risiko keamanan. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau program pemerintah dan fasilitas kesehatan.

Read more »

Wapres Gibran Cek MBG di Papua, Ternyata Begini MenunyaWakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 4 Mimika, Papua Tengah.

Read more »

Gibran minta TNI-Polri jaga keamanan di Yahukimo demi program PresidenWakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta aparat TNI-Polri saling bersinergi untuk memastikan keamanan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan demi ...

Read more »

Sebanyak 100 mama Papua dapat bantuan belanja sembako dari Wapres GibranSebanyak 100 mama Papua dapat bantuan belanja sembako dari Wapres Gibran. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kiri) memberikan bantuan kepada warga di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa ...

Read more »

Pengakuan Gibran Tak Kapok ke Yahukimo Meskipun Sempat Batal karena Ancaman KKBWapres Gibran Rakabuming Raka sebelumnya dijadwalkan mengunjungi Yahukimo untuk pertama kalinya pada Januari 2026, namun ditunda karena alasan keamanan.

Read more »