Wapres Gibran Rakabuming Raka Disebut Berniat Mengundurkan Diri

Kabar niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri mencuat di tengah tekanan politik dan dorongan pemakzulan terhadapnya.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan berniat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Kabar ini menjadi sorotan media asing setelah muncul di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap Gibran, termasuk dorongan untuk memakzulkan dirinya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan adanya niat tersebut.

Foto Prabowo dan Gibran yang berjalan bersama menjelang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Tahun 2026 diambil di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Gambar itu beredar di tengah pemberitaan mengenai rencana pengunduran diri sang wakil presiden.

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Pernyataan Prasetyo Hadi soal Niat Mundur Gibran

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niatnya untuk mengundurkan diri. Ia menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan perkembangan situasi yang terjadi belakangan ini.

Prasetyo menyatakan bahwa wakil presiden telah menyampaikan niat itu dalam pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto. Hingga laporan ini disusun, belum diketahui apakah Prabowo menerima tawaran pengunduran diri tersebut.

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Gibran sendiri belum secara terbuka mengonfirmasi kabar pengunduran dirinya. Dalam pernyataan terpisah, ia mengaku menghormati berbagai kritik yang diarahkan kepadanya dan tidak ingin polemik berkepanjangan.

Latar Belakang Polemik Pencalonan Gibran

Polemik pencalonan Gibran bermula pada 2023, ketika Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Aturan baru itu memungkinkan kandidat berusia di bawah 40 tahun maju apabila pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum.

Perubahan aturan tersebut membuka jalan bagi Gibran yang pada saat itu berusia 36 tahun. Keputusan MK itu kemudian menuai kritik karena Ketua MK kala itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran.

Majelis Kehormatan MK kemudian menyatakan Anwar Usman melanggar etik karena konflik kepentingan dalam perkara tersebut. Reuters juga menyoroti pandangan luas bahwa pencalonan Gibran merupakan bagian dari kesepakatan politik yang dinilai menguntungkan Prabowo dan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Menurut pandangan yang berkembang, Prabowo dapat memanfaatkan popularitas Joko Widodo, sementara Jokowi berpeluang mempertahankan pengaruh politik dan menjaga warisannya. Pandangan ini terus menjadi bagian dari perdebatan publik tentang Pilpres 2024.

Gugatan Hukum dan Retakan Politik Prabowo Jokowi

Polemik kelayakan Gibran kini berkembang ke ranah hukum dan politik. Sejumlah pihak mempersoalkan dokumen pendidikan Gibran, sementara putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung turut menjadi bagian dari perdebatan.

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Gibran dilaporkan mendapat saran untuk menempuh jalur hukum dalam menghadapi persoalan yang membelitnya. Ia juga menegaskan akan berjuang membuktikan keabsahan latar belakang pendidikannya.

Kalangan anggota parlemen dilaporkan mempertimbangkan penggunaan hak angket, yang dapat menjadi langkah awal menuju proses pemakzulan. Reuters juga menggambarkan keretakan politik yang semakin melebar antara Prabowo dan Joko Widodo.

Sejumlah loyalis Joko Widodo dilaporkan telah dipindahkan atau disingkirkan dari posisi strategis sejak 2025. Sementara itu, AP turut menyinggung isu penyadapan telepon yang menjadi sorotan, meski isu tersebut tampaknya tidak berkaitan langsung dengan tawaran pengunduran diri Gibran.

Dampak Mundurnya Wapres bagi Pemerintahan

Jika pengunduran diri Gibran diterima, posisi wakil presiden akan kosong dan Presiden Prabowo Subianto harus menentukan langkah lanjutan. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi yang diumumkan oleh Istana.

Gibran juga menyebut Prabowo sebagai sosok seperti ayah sendiri, sebuah pernyataan yang menunjukkan hubungan personal keduanya di tengah sorotan publik. Hubungan ini menjadi salah satu aspek yang dicermati dalam pemberitaan terkait rencana tersebut.