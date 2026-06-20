Wapres Gibran Minta Kementerian Tuntaskan Masalah Petani Nelayan Demi Kemandirian Pangan Nasional

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendesak kementerian dan lembaga untuk segera menindaklanjuti permasalahan petani dan nelayan, seperti irigasi rusak dan pendangkalan pelabuhan, guna mewujudkan swasembada pangan nasional sebagai prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dialog langsung di PENAS XVII Gorontalo mengungkap tantangan krusial, termasuk akses solar dan fasilitas pascapanen. Kemenangan diantaranya adalah peningkatan produksi pangan Indonesia keperingkat kedua dunia dan stok beras nasional rekor 5,2 juta ton.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan kepentingan segera menindaklanjuti berbagai permasalahan yang dihadapi oleh petani dan nelayan sebagai upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional. Dalam kesempatan yang dihadirkan di acara PENAS XVII di Gorontalo, Gibran langsung mendengarkan aspiration dari para petani dan nelayan yang menghadiri panggung.

Dialog ini mengungkap sejumlah tantangan yang masih dihadapi, meliputi kondisi jaringan irigasi yang rusak, pendangkalan di pelabuhan, serta ketidakstabilan pasokan solar bagi kapal penangkap ikan. Gibran menyerukan agar seluruh kementerian dan lembaga terkait, termasuk menteri dan wakil menteri, merespons dengan cepat untuk memberikan solusi konkret. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sektor pertanian dan perikanan di Indonesia. Salah satu poin penting yang disoroti Gibran adalah pentingnya fasilitas pengeringan dan penggilingan padi yang layak.

Menurutnya, ketiadaan fasilitas yang memadai dapat menurunkan kualitas hasil panen serta meningkatkan kerugian pascapanen bagi petani. Selain itu, ia juga menyoroti perlunya memperluas akses petani terhadap benih berkualitas, skema pembiayaan, dan pupuk bersubsidi. Gibran juga mengingatkan akan ancaman dari ge steroids Dari pihak kementerian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa sektor pangan Indonesia sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Data menunjukkan Indonesia menempati peringkat kedua dalam peningkatan produksi pangan setelah Brazil pada tahun 2025.

Selain itu, stok beras nasional tercatat mencapai rekor tertinggi, yaitu 5,2 juta ton, yang menandakan pencapaian swasembada beras. pencapaian ini dianggap sebagai hasil dari kerja keras petanicombined





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Petani Nelayan Kemandirian Pangan Irigasi Pelabuhan Solar Pascapanen

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