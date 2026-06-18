Wapres Gibran Libatkan Mahasiswa dalam Kunjungan Kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua untuk Pantau Program MBG dan Koperasi

Wakil Presiden Gibran mengajak lima perwakilan mahasiswa memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan koperasi selama kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan Papua, serta menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi generasi muda dalam kebijakan publik.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya partisipasi mahasiswa dalam mengawasi pelaksanaan program prioritas pemerintah melalui kunjungan kerja ke tiga wilayah yang meliputi Ende, Gorontalo, dan Papua pada 18‑21 Juni 2026.

Lima mahasiswa terpilih dari Universitas Sanata Dharma, Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, Universitas Jenderal Soedirman, dan Institut Seni Budaya Indonesia mendampingi rombongan pejabat pemerintah selama perjalanan. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menambah sudut pandang independen, memperkuat transparansi, serta menindaklanjuti masukan‑masukan konstruktif yang telah disampaikan kalangan akademisi sejak awal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program koperasi.

Gibran menjelaskan, kehadiran generasi muda dalam proses pengawasan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memberi ruang bagi mahasiswa untuk belajar secara langsung tentang mekanisme kebijakan publik, serta menyuarakan aspirasi mereka di level pemerintahan. Pada kesempatan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Gibran menyampaikan apresiasi kepada seluruh perwakilan mahasiswa yang aktif menyampaikan kritik dan saran secara damai.

"Terima kasih atas aspirasi yang disampaikan, terutama terkait MBG dan koperasi. Kami akan menyalurkan masukan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan dapat terus diperbaiki," ujar Gibran. Ia menegaskan pula bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk program MBG harus dimanfaatkan secara optimal, bebas dari praktik korupsi, dan tepat sasaran. Pemerintah berkomitmen melakukan audit lapangan, mengidentifikasi potensi penyimpangan, serta memastikan bahwa makanan bergizi yang diberikan di sekolah‑sekolah benar‑benar meningkatkan motivasi belajar dan kesehatan anak‑anak Indonesia.

Selama kunjungan ke Papua, Gibran bersama Menteri Dalam Negeri Ribka menjelajahi beberapa fasilitas pendidikan yang masih memerlukan perbaikan, termasuk ruang makan, dapur sekolah, dan jaringan distribusi makanan. Hasil temuan akan dijadikan dasar bagi pemerintah untuk menambah anggaran perbaikan infrastruktur serta memperkuat pelatihan bagi tenaga pendidik dalam pengelolaan program MBG. Di Ende dan Gorontalo, Gibran mengadakan pertemuan bilateral dengan kepala daerah untuk meninjau capaian program koperasi desa, menilai dampak ekonomi lokal, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kunjungan ini sekaligus menjadi ajang edukasi bagi mahasiswa yang ikut serta, memperluas wawasan mereka tentang tantangan pembangunan di daerah‐daerah terpencil dan peran strategis pemerintah pusat dalam mengatasi kesenjangan. Secara keseluruhan, inisiatif Gibran dalam melibatkan mahasiswa sebagai "mata dan telinga" pemerintahan mencerminkan upaya pemerintah untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan.

Dengan menempatkan generasi muda pada posisi pengawas, diharapkan tercipta budaya akuntabilitas yang berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat fondasi bagi Indonesia menuju tujuan Swasembada Pangan dan generasi yang lebih sehat melalui program Makan Bergizi Gratis





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Pemerintahan Mahasiswa Makan Bergizi Gratis Koperasi Pengawasan

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