Wapres Gibran Janji Tingkatkan Kesejahteraan Guru di SD Inpres Kaniti, Kupang

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SD Inpres Kaniti, Kupang, NTT, untuk meninjau hasil renovasi sekolah dan berjanji mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan PPPK. Gibran juga menekankan pentingnya tidak ada guru yang dirumahkan dan mendorong semangat belajar pada siswa.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berinteraksi dengan para siswa SD Inpres Kaniti, Kupang , Nusa Tenggara Timur, Senin (6/4/2026), saat meninjau bangunan SD yang telah selesai direnovasi pada tahun 2025. Pemerintah saat ini memastikan tak ada guru-guru yang terdampak melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah.

Wapres Gibran Rakabuming Raka berjanji akan mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer dan guru kontrak (PPPK) yang mengajar di SD Inpres Kaniti, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Janji itu disampaikan langsung oleh Gibran kepada guru-guru saat kunjungan ke SD Inpres Kaniti yang belum lama ini rampung direnovasi oleh pemerintah. '(Untuk) guru-guru, saya tahu sekarang masih banyak kekurangan, tetapi ini terus kita coba carikan solusinya, terutama untuk PPPK dan honorer,' kata Wapres Gibran kepada para guru SD Inpres Kaniti, Kupang, NTT, Senin (6/4) sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Wakil Presiden, yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga menekankan pemerintah saat ini memastikan tak ada guru-guru yang terdampak melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah. Wapres mendorong hilirisasi dan perluasan produk lokal NTT. 'Makanya, kemarin kami mengirimkan perwakilan dari Kemendagri dan Kemenkeu untuk berdiskusi panjang dengan Pak Gubernur (NTT, red.). Intinya adalah jangan sampai ada yang dirumahkan,' sambung Gibran. Menurut Wapres, terlepas dari status kepegawaiannya, para guru memiliki tujuan yang sama yaitu mencerdaskan anak-anak, termasuk yang bersekolah di SD Inpres Kaniti. Dalam pertemuannya dengan Wapres Gibran, Kepala Sekolah SD Inpres Kaniti Yuliana Nenabu menyampaikan apresiasinya terhadap pemerintah yang telah memperbaiki sekolah, mengingat sebelumnya bangunan tempat belajar-mengajar itu dalam keadaan yang kurang layak. Yuliana juga mengungkapkan harapannya agar tak ada tenaga pendidik di SD Inpres Kaniti yang dirumahkan. 'Izin kami sampaikan keluhan kami, kalau bisa (guru) PPPK jangan dirumahkan, karena di sini ada 10 orang. Kalau 10 orang dirumahkan, otomatis pendidikan di SD Inpres Kaniti terganggu sekali,' kata Kepala Sekolah kepada Wapres Gibran. Wapres Gibran mendorong modernisasi dan penguatan petani muda di NTT. Kunjungan Gibran ke SD Inpres Kaniti, Senin, merupakan yang kedua kalinya setelah kunjungan pertama pada Mei 2025. Dalam kunjungan pertamanya itu, Gibran menyalurkan bantuan berupa perlengkapan sekolah kepada guru dan anak-anak murid SD Inpres Kaniti. SD Inpres Kaniti merupakan salah satu sekolah yang direnovasi oleh pemerintah pada tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi sekolah berlangsung selama 90 hari kerja sejak 1 Oktober 2025 sampai dengan 29 Desember 2025. Renovasi sekolah mencakup pembangunan dan perbaikan 11 ruang kelas lama, tiga ruang kelas baru, satu ruang administrasi, satu rumah dinas guru, dan satu unit toilet. Usai meninjau hasil renovasi bangunan sekolah, Gibran juga menyempatkan waktu kunjungannya itu untuk memotivasi para siswa agar lebih semangat belajar. 'Sekarang ruang kelasnya sudah bagus, sudah dibangun dengan baik. Anak-anak, adik-adik harus semangat belajar. Jangan ada tembok-tembok yang dicorat-coret,' kata Wapres Gibran kepada para siswa yang didampingi oleh guru-gurunya. SD Inpres Kaniti saat ini memiliki total 420 siswa, yang terbagi dalam 16 rombongan belajar, dan didukung oleh 25 guru dan dua tenaga kependidikan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Kunjungan ke SD Inpres Kaniti, Kupang, menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru dan fasilitas pendidikan. Gibran menekankan pentingnya solusi berkelanjutan bagi guru honorer dan PPPK, serta memastikan tidak ada guru yang kehilangan pekerjaan akibat perubahan kebijakan. Upaya renovasi sekolah dan penyediaan fasilitas yang memadai merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Gibran juga mendorong semangat belajar pada siswa, menekankan pentingnya menjaga fasilitas sekolah yang baru direnovasi. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di NTT secara keseluruhan. Selain itu, Gibran juga menyentuh isu hilirisasi produk lokal dan modernisasi pertanian, yang menunjukkan pendekatan komprehensif pemerintah dalam memajukan daerah. Dukungan pemerintah terhadap sektor pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru menjadi fokus utama dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Kunjungan Wapres Gibran ke SD Inpres Kaniti, Kupang, menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi generasi muda NTT





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dua Lurah Dianiaya Keluarga di Kupang NTT, Dituding BerselingkuhBerita Dua Lurah Dianiaya Keluarga di Kupang NTT, Dituding Berselingkuh terbaru hari ini 2026-04-05 05:00:02 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Jelang kedatangan Gibran, 1.500 personel gabungan disiagakan di KupangSebanyak 1.500 personel gabungan TNI dan Polri disiagakan untuk mengamankan kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kota Kupang, Nusa ...

Read more »

Agenda Gibran Besok Senin di Kupang: Buka Pawai Paskah hingga Cek Agrowisata, 1.500 Aparat MenjagaWakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan membuka Pawai Paskah 2026 dan meninjau sejumlah lokasi di Kupang pada Senin besok dengan pengawalan 1.500 aparat.

Read more »

Wapres Gibran Ramaikan Kemeriahan Pawai Paskah di Kupang, Bawa Pesan ToleransiGibran Ikut Pikul Salib Pawai Paskah GMIT di Kupang NTT

Read more »

Janji Wakil Presiden Gibran ke Guru PPPK di KupangGibran mengatakan pemerintah sedang mengupayakan solusi buat guru PPPK melalui koordinasi lintas kementerian bersama pemerintah daerah.

Read more »

Momen Wapres Gibran Ikut Pikul Salib saat Pawai Paskah di KupangWakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ikut memikul salib saat pawai dalam acara Festival Pawai Paskah di Kota Kupang.

Read more »