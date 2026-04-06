Wapres Gibran Dukung Pawai Paskah GMIT Jadi Agenda Nasional Wisata Rohani

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan dukungan pemerintah pusat untuk menjadikan Pawai Paskah GMIT di Kupang, NTT, sebagai agenda nasional wisata rohani. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan pariwisata dan perekonomian daerah.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka , didampingi oleh Ketua Sinode GMIT Kupang , Pdt. Samuel Benyamin Pandie, Gubernur Nusa Tenggara Timur ( NTT ), Melki Laka Lena, serta Walikota Kupang , Christian Widodo, menghadiri acara Pawai Paskah 2026 yang diselenggarakan oleh Gereja Injili Masehi di Timor ( GMIT ) di Kupang , Senin, 6 April.

Kehadiran Wakil Presiden dalam acara tersebut menunjukkan dukungan pemerintah terhadap kegiatan keagamaan dan potensi pariwisata rohani yang dimiliki oleh NTT. Gibran dalam sambutannya menyampaikan kesiapan pemerintah pusat untuk mendukung Pawai Paskah GMIT agar dapat masuk dalam agenda nasional wisata rohani. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kupang dan NTT secara keseluruhan, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Pemerintah akan memberikan berbagai dukungan, mulai dari promosi, peningkatan infrastruktur, pelibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal, hingga penguatan ekonomi kreatif. Gibran juga menekankan bahwa NTT memiliki modal yang kuat sebagai destinasi wisata rohani, dengan menyebutkan beberapa contoh seperti Semana Santa di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dan Patung Bunda Maria Segala Bangsa di Nilo, Kabupaten Sikka. Potensi wisata rohani ini dianggap dapat menjadi daya tarik luar biasa yang mampu mendorong pergerakan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Pawai Paskah 2026 yang diikuti oleh puluhan klasis GMIT di NTT serta ratusan umat GMIT dari seluruh NTT menjadi bukti nyata antusiasme dan semangat kebersamaan dalam perayaan Paskah. Ketua Majelis Sinode GMIT, Pdt. Samuel Benyamin Pandie, menyampaikan harapannya agar Pawai Paskah dapat segera diakui sebagai agenda nasional. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, mulai dari pelaksanaan acara yang lebih meriah, peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kupang, hingga peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pemerintah daerah dan masyarakat setempat sangat antusias menyambut dukungan dari pemerintah pusat. Kesuksesan acara Pawai Paskah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pengembangan wisata rohani di wilayah lain di Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat, akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan potensi pariwisata rohani di NTT. Peran UMKM lokal dalam menyediakan produk dan layanan untuk wisatawan juga sangat penting untuk diperhatikan. Dengan dukungan yang tepat, pariwisata rohani di NTT diharapkan dapat berkembang pesat, memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, dan memperkaya pengalaman spiritual bagi wisatawan yang berkunjung. Pemerintah juga diharapkan dapat terus mempromosikan destinasi wisata rohani di NTT secara berkelanjutan. Upaya promosi yang efektif akan membantu menarik lebih banyak wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain promosi, peningkatan kualitas infrastruktur, seperti jalan, transportasi, dan akomodasi, juga sangat penting untuk menunjang pertumbuhan pariwisata. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, wisatawan akan merasa lebih nyaman dan tertarik untuk mengunjungi NTT. Keterlibatan masyarakat lokal dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata rohani juga sangat penting. Masyarakat lokal memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman wisata yang unik dan otentik. Dengan melibatkan masyarakat lokal, pariwisata rohani dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi mereka. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga dapat mendukung pertumbuhan pariwisata. Produk-produk kreatif, seperti kerajinan tangan, kuliner, dan seni pertunjukan, dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan. Pemerintah perlu memberikan dukungan kepada para pelaku ekonomi kreatif agar mereka dapat mengembangkan produk-produk yang berkualitas dan menarik. Secara keseluruhan, dukungan pemerintah pusat terhadap Pawai Paskah dan pengembangan wisata rohani di NTT merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, pariwisata rohani di NTT diharapkan dapat berkembang pesat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Menag Nasaruddin Ucapkan Selamat Paskah, Ajak Umat Kristiani Doakan Kedamaian BangsaMenag Nasaruddin mengajak umat Kristiani untuk mendoakan kedamaian, ketenteraman, dan keharmonisan bagi bangsa Indonesia di momen paskah.

Paskah dan Transformasi KebangsaanKristus bangkit bukan untuk melarikan manusia dari dunia, melainkan untuk membarui dunia melalui kemanusiaan yang dipulihkan.

Ribuan jemaat GKI Petrus Waena pawai obor fajar PaskahRibuan jemaat Gereja Kristen Injili Petrus Waena, Distrik Heram, Papua melaksanakan pawai obor fajar Paskah untuk mengenang peristiwa kematian Yesus Kristus ...

Semangat Paskah Membara di Papua: Pawai Obor dan Perayaan Api Unggun Meriahkan Hari KebangkitanRibuan umat Kristiani di Papua dan Papua Barat merayakan Paskah dengan penuh khidmat. Pawai obor di Sorong dan perayaan api unggun di Manokwari menjadi bagian dari perayaan keagamaan yang penuh semangat, memperingati kebangkitan Yesus Kristus.

Agenda Gibran Besok Senin di Kupang: Buka Pawai Paskah hingga Cek Agrowisata, 1.500 Aparat MenjagaWakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan membuka Pawai Paskah 2026 dan meninjau sejumlah lokasi di Kupang pada Senin besok dengan pengawalan 1.500 aparat.

Wapres: Pemerintah dukung Pawai Paskah GMIT masuk agenda nasionalWakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengatakan pemerintah pusat siap mendukung penuh jika Festival Pawai Paskah Gereja Injili Masehi di Timor ...

