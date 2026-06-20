Wapres Gibran Dorong Penanganan Cepat Masalah Petani dan Nelayan demi Kemandirian Pangan Nasional

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menginstruksikan kementerian terkait untuk menuntaskan masalah irigasi, pelabuhan, bahan bakar, dan sarana pascapanen, sambil menegaskan pentingnya perlindungan lahan, bibit unggul, permodalan, dan distribusi pupuk bersubsidi dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan Indonesia.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan pentingnya penanganan cepat atas beragam masalah yang dihadapi petani dan nelayan sebagai bagian dari upaya pemerintah mewujudkan kemandirian pangan nasional, agenda utama Presiden Prabowo Subianto.

Pada sebuah pertemuan yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari sektor pertanian dan perikanan, Wapres Gibran menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan petani serta nelayan di lapangan. Instruksi ini menekankan bahwa perbaikan jaringan irigasi, pendangkalan pelabuhan, penyediaan bahan bakar yang lancar bagi kapal nelayan, serta penyediaan sarana pascapanen seperti mesin pengering harus menjadi prioritas.

Tanpa solusi konkrit terhadap kendala operasional tersebut, kemampuan petani dan nelayan dalam meningkatkan produksi akan terhambat, sekaligus mengancam target kemandirian pangan yang telah dijadikan tulang punggung kebijakan nasional. Dalam konteks global yang semakin tidak menentu-dengan konflik geopolitik, perang dagang, dan tarif proteksionis yang mengganggu rantai pasok pangan-Indonesia tidak dapat terus bergantung pada impor. Oleh karena itu, pemerintah menekankan perlindungan lahan pertanian, kemudahan akses bibit unggul, permodalan yang memadai, serta kepastian pasar bagi produk pertanian.

Distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran menjadi salah satu fokus utama, mengingat peran pupuk dalam meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi. Semua elemen ini diharapkan dapat dikelola secara terpadu sehingga ekosistem pertanian dan perikanan menjadi kondusif bagi petani dan nelayan untuk beroperasi secara optimal. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sekaligus melaporkan capaian signifikan setelah implementasi kebijakan penguatan sektor pangan.

Pada tahun 2025 Indonesia mencatat peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia setelah Brasil, dengan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton-angka tertinggi dalam sejarah negara. Pencapaian ini menandai keberhasilan program swasembada yang semula ditargetkan selesai dalam empat tahun, namun berhasil diraih dalam satu tahun berkat kerja keras petani, nelayan, serta penyederhanaan distribusi pupuk oleh pemerintah. Efisiensi rantai pasok pupuk terbukti meningkatkan hasil panen, menurunkan biaya produksi, dan memperkuat ketahanan pangan menghadapi fluktuasi harga global.

Pemerintah terus menggalakkan kebijakan pro‑petani dan pro‑nelayan, termasuk pendanaan lunak, pelatihan teknologi pertanian presisi, dan investasi infrastruktur irigasi. Acara PENAS XVII yang dihadiri oleh sekitar 13 ribuan peserta dari seluruh Indonesia memperlihatkan komitmen kuat para pelaku di sektor pertanian dan perikanan. Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menekankan pentingnya kolaborasi lintas‑sektor dalam mempertahankan swasembada dan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi forum aspirasi, melainkan juga ajang pertukaran pengetahuan, inovasi, dan strategi penanganan persoalan lapangan.

Kehadiran Wakil Presiden, Menteri Pertanian, serta sejumlah menteri lain menunjukkan tekad pemerintah untuk mendukung implementasi kebijakan hingga ke tingkat daerah. Diharapkan, dengan sinergi yang terjalin, potensi pertanian dan perikanan Indonesia dapat dimaksimalkan, produktivitas meningkat, dan kemandirian pangan terwujud secara berkelanjutan.





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kemandirian Pangan Pertanian Perikanan Kebijakan Pemerintah Swasembada

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wapres Gibran Ajak Mahasiswa Tinjau MBG & Koperasi Desa Merah Putih, Pastikan Bebas KorupsiWakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak sejumlah perwakilan mahasiswa untuk turut serta dalam kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan wilayah Papua.

Read more »

Wapres Gibran Tinjau Pelaksanaan MBG dan Fasilitas Pendidikan di Ende NTTWakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan peninjauan di Kabupaten Ende NTT untuk memantau program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kesiapan fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah termasuk SMPN 1 Ndona dan SDN Wolonomi yang berada di wilayah 3T. Ia menekankanpentingnya prioritisasi MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk manfaat yang lebih merata. Kunjungan juga meliputi Pasar Rakyat Mbongawani Ende Lama yang baru dibangun sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal.

Read more »

Politik kemarin, Wapres Gibran kunker ajak mahasiswa hingga tinjau MBGBeragam peristiwa politik telah kami beritakan pada Kamis (18/6), dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca pada pagi hari ini, yakni mulai dari ...

Read more »

Wapres Gibran Tinjau Sentra Kakao dan Pabrik Cokelat di Manokwari Selatan, Dorong Hilirisasi dan Pemberdayaan PetaniWakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Manokwari Selatan untuk meninjau sentra produksi kakao dan pabrik cokelat Mansel, berinteraksi dengan petani lokal, serta menanam bibit kakao. Kunjungan ini bagian dari议程 kerja timur Indonesia yang juga mencakup NTT, Gorontalo, dan Papua Selatan, dengan fokus mendorong hilirisasi, meningkatkan nilai tambah, dan menyerap tenaga kerja asli Papua.

Read more »