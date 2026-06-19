Wapres Gibran Ajak Generasi Muda Kuasai AI

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming memboyong lima perwakilan mahasiswa dalam kunjungan kerja (kunker) ke Ende, Gorontalo, dan wilayah Papua pada Kamis 18 Juni 2026. Kunjungan akan berlangsung hingga 21 Juni 2026. Berdasarkan keterangan Biro, Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden (BPMI Setwapres), mahasiswa yang turut mendampingi Wapres dalam kunjungan ini berasal dari Universitas Sanata Dharma, Universitas Indonesia (UI), Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas Jenderal Soedirman, serta dari Institut Seni Budaya Indonesia.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming memboyong lima perwakilan mahasiswa dalam kunjungan kerja (kunker) ke Ende , Gorontalo , dan wilayah Papua pada Kamis 18 Juni 2026. Kunjungan akan berlangsung hingga 21 Juni 2026.

Berdasarkan keterangan Biro, Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden (BPMI Setwapres), mahasiswa yang turut mendampingi Wapres dalam kunjungan ini berasal dari Universitas Sanata Dharma, Universitas Indonesia (UI), Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas Jenderal Soedirman, serta dari Institut Seni Budaya Indonesia. Kunker dengan mengajak perwakilan dari mahasiswa tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan serta menyempurnakan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Mantan Pangkostrad Kivlan Zen, mengalami luka pada bagian tangan kiri saat memimpin orasi massa menolak eksekusi Hotel Sultan, Kamis 18 Juni 2026. Luka tersebut disebabkan akibat tergores kawat berduri setinggi 100 sentimeter yang dipasang untuk menghalangi akses masuk ke halaman Hotel Sultan saat proses eksekusi. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yakni Glory Harimas Sihombing, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti permulaan. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi menambahkan, GHS diduga berperan mencari mitra Program MBG atas permintaan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. GHS juga diberi akses untuk memperoleh titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui yayasan yang dimilikinya. Wapres Gibran Rakabuming memboyong lima perwakilan mahasiswa dalam kunjungan kerja (kunker) ke Ende, Gorontalo, dan wilayah Papua pada Kamis 18 Juni 2026.

Kunjungan akan berlangsung hingga 21 Juni 2026. Berdasarkan keterangan Biro, Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden (BPMI Setwapres), mahasiswa yang turut mendampingi Wapres dalam kunjungan ini berasal dari Universitas Sanata Dharma, Universitas Indonesia (UI), Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas Jenderal Soedirman, serta dari Institut Seni Budaya Indonesia. Kunker dengan mengajak perwakilan dari mahasiswa tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan serta menyempurnakan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yakni Glory Harimas Sihombing, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti permulaan. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi menambahkan, GHS diduga berperan mencari mitra Program MBG atas permintaan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

GHS juga diberi akses untuk memperoleh titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui yayasan yang dimilikinya





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Wapres Gibran Generasi Muda AI Kunker Ende Gorontalo Papua

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