Wapres Dukung Pengembangan Museum Asmat dan Sekolah Lapang Sagu

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan dukungan untuk mengembangkan Museum Asmat dan Sekolah Lapang Sagu di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Museum Asmat diharapkan dapat menjadi sarana edukasi sekaligus pusat dokumentasi dan pelestarian berbagai karya seni serta tradisi masyarakat Asmat.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan dukungan untuk mengembangkan Museum Asmat dan Sekolah Lapang Sagu . Museum Asmat diharapkan dapat menjadi sarana edukasi sekaligus pusat dokumentasi dan pelestarian berbagai karya seni serta tradisi masyarakat Asmat.

Selain itu, Wapres juga menyambut baik pelaksanaan program Sekolah Lapang Sagu yang dirancang untuk memperkuat kemandirian pangan masyarakat melalui pendampingan di bidang pertanian dan perikanan. Program tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi lokal sekaligus mendorong peningkatan kapasitas masyarakat agar lebih mandiri dan produktif. Yayasan Widya Cahaya Nusantara juga menyampaikan berbagai tantangan yang masih dihadapi masyarakat Asmat, khususnya di bidang kesehatan, peningkatan sanitasi, serta pengendalian malaria yang masih menjadi persoalan di wilayah tersebut





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Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Museum Asmat Sekolah Lapang Sagu Kabupaten Asmat Papua Selatan

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