Wanita Tak Terketahui Mengambil Botol Wine di Tengah Kepanikan Penembakan Trump

Sebuah video viral memperlihatkan seorang wanita tak dikenal mengambil botol wine di tengah kepanikan usai penembakan Presiden AS Donald Trump di gala diner. Pelaku penembakan berhasil ditangkap, sementara identitas wanita tersebut masih menjadi tebakan.

Sebuah video viral yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang wanita tak dikenal yang mengambil beberapa botol wine di tengah kepanikan usai insiden penembakan Presiden AS Donald Trump di gala diner, White House Correspondents’ Dinner .

Peristiwa tersebut terjadi di Washington Hilton, Sabtu (25/4/2026), ketika para tamu dan jurnalis berhamburan menyelamatkan diri setelah suara tembakan terdengar di ballroom. Dalam rekaman yang beredar, wanita berambut pirang dengan mantel bulu hitam terlihat menuju meja tamu dan mengumpulkan sejumlah botol wine yang ditinggalkan saat suasana panik. Identitas perempuan tersebut hingga kini belum diketahui, termasuk apakah ia merupakan jurnalis atau tamu undangan. Pelaku penembakan, Cole Tomas Allen, berhasil dilumpuhkan petugas Secret Service setelah melepaskan tembakan di lokasi gala diner tersebut.

Beberapa tembakan sempat dilepaskan sebelum ia berhasil ditangkap. Satu agen Secret Service dilaporkan mengalami luka ringan setelah peluru mengenai rompi antipelurunya. Allen kini menghadapi dua dakwaan terkait penggunaan senjata api dalam tindak kriminal dan satu dakwaan penyerangan terhadap petugas federal dengan senjata berbahaya. Sementara itu, sejumlah warganet mengecam tindakan wanita tak dikenal tersebut sebagai tidak pantas dilakukan di tengah situasi darurat.

“Memalukan, setelah insiden penembakan justru ada yang sibuk mengambil minuman keras,” tulis salah satu pengguna media sosial. Namun sebagian lainnya membela tindakan itu dengan alasan seluruh makanan dan minuman dalam acara tersebut telah dibayar sebagai bagian dari tiket makan malam yang disebut bernilai lebih dari US$350 per kursi. Insiden ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa pihak mengecam tindakan wanita tak dikenal tersebut sebagai perilaku yang tidak pantas dan tidak menghargai situasi darurat.

Namun, ada juga yang memahami tindakan tersebut dengan alasan bahwa semua minuman dan makanan dalam acara tersebut telah dibayar sebelumnya. Sementara itu, pihak berwenang masih menyelidiki motif di balik penembakan tersebut dan identitas wanita yang mengambil botol wine. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan akan terus dimonitor oleh pihak berwenang





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Penembakan Trump White House Correspondents’ Dinner Wanita Tak Terketahui Kepanikan Secret Service

United States Latest News, United States Headlines

