Seorang wanita hamil dan suaminya menjadi korban penganiayaan di Medan. Mereka ditendang dan dipukul hingga mengalami luka di wajah. Pelaku mengaku melakukan penendangan karena takut aksi keributan yang terjadi menjadi viral.

Seorang wanita hamil dan suaminya menjadi korban penganiayaan setelah ditendang dan dipukul hingga mengalami luka di wajah. Pernah Bertarung Sengit dengan Hercules di Tanah Abang, Ternyata Jawara Ucu Kambing Punya Maksud Lain Peristiwa tersebut terjadi saat korban dan suaminya melintas di sekitar lokasi yang saat itu sedang terjadi keributan di area rel kereta api.

Bukannya mendapat perlindungan, pasangan tersebut justru menjadi sasaran amukan para pelaku. Mereka menduga korban sedang merekam kejadian yang terjadi di lokasi dan khawatir rekaman tersebut akan menyebar luas di media sosial. Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan, Iptu Ramadhani Bimo Setiadi, menjelaskan bahwa salah satu pelaku mengaku melakukan penendangan karena takut aksi keributan yang terjadi menjadi viral. Situasi semakin mencekam ketika salah seorang pelaku lainnya diduga mengeluarkan air gun dan mengarahkannya ke pasangan tersebut.

Tindakan itu dilakukan untuk mengintimidasi sekaligus memaksa korban meninggalkan lokasi kejadian. Setelah menerima laporan dan melakukan penyelidikan, aparat Polrestabes Medan bergerak cepat mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam penganiayaan tersebut. Kedua pelaku diketahui berinisial Zul Yarham Lubis (46) dan Julpikar Lubis (37). Mereka ditangkap bersama sejumlah barang bukti yang diduga digunakan saat kejadian berlangsung.

Saat ini kedua pelaku telah diamankan di Polrestabes Medan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik masih mendalami keterlibatan pihak lain yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi. Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus melakukan monitoring dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah. Kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, terus menjadi sorotan publik.

Penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2025-2026 tak hanya membongkar dugaan permainan dalam penunjukan SPPG. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa informasi yang beredar mengenai penyaluran dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan merupakan informasi hoaks. Kejagung mengungkap kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis yang menjerat Dadan Hindayana Cs telah dipantau sejak lama. Penyidik kini terus mendalami.

Prabowo menilai Nanik S Deyang memiliki karakter kepemimpinan yang tegas dalam menjalankan tata kelola program MBG. Nanik juga menerapkan SOP di internal BGN. Dalam kurun waktu setahun menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), harta kekayaan Sony Sonjaya meningkat drastis dari Rp 906 juta menjadi Rp 12,98 M. Penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2025-2026 tak hanya membongkar dugaan permainan dalam penunjukan SPPG.

Kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, terus menjadi sorotan publik. Amazfit Balance 3 resmi diluncurkan dengan baterai 21 hari, layar AMOLED 3.000 nits, sapphire glass, dan sistem pelatihan hibrida canggih. Simak detai Foto Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, yang terpasang dalam kondisi rusak dan kotor di salah satu ruangan Kantor Camat Sunggal menjadi sorotan kader Gerindra.

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Penganiayaan Wanita Hamil Suami Medan Korupsi

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