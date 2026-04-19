Wanita Ditemukan Meninggal di Rumah Kontrakan, Diduga Akibat Sakit Dua Bulan Lalu

Sesosok jenazah wanita ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakannya di Bojonggede setelah dua bulan tidak ada kabar. Polisi menduga korban meninggal akibat sakit, diperkuat dengan temuan barang berharga yang masih utuh.

Penemuan jenazah seorang wanita di sebuah rumah kontrakan di Bojonggede berawal dari hilangnya kontak dengan salah satu kerabatnya. Saksi mata bernama Jamal melaporkan bahwa ia kehilangan kabar dari korban setelah keduanya bertemu dalam sebuah acara keluarga. Sejak pertemuan tersebut, Jamal mengaku tidak lagi bisa menghubungi atau bertemu langsung dengan korban.

Kekhawatiran Jamal semakin meningkat ketika saudara korban lainnya memintanya untuk mendatangi kediaman korban, yang diketahui sedang merawat rumah milik seorang purnawirawan TNI. Setibanya di lokasi, Jamal mendapati rumah dalam keadaan gelap dan pintu terkunci dari dalam. Rasa penasaran mendorongnya untuk mencari informasi lebih lanjut kepada petugas keamanan lingkungan serta pengurus RT dan RW setempat. Setelah berkoordinasi dengan para tetangga dan pengurus lingkungan, Jamal bersama beberapa orang lainnya melakukan pengecekan langsung ke rumah korban. Upaya mereka berhasil membuka pintu, dan di dalam ruang tamu, ditemukan sesosok jenazah terbaring telentang di atas bangku panjang. Melihat kondisi korban yang sudah tidak bernyawa, Jamal beserta pengurus lingkungan segera menghubungi Polsek Bojonggede. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurut keterangan petugas, kondisi jenazah sudah dalam tahap pembusukan yang cukup parah, dengan tanda-tanda perubahan warna tubuh menjadi lebih pucat di beberapa bagian. Hasil pemeriksaan awal di lokasi kejadian mengindikasikan bahwa korban diduga telah meninggal dunia sekitar dua bulan sebelum penemuan. Polisi menduga kematian disebabkan oleh sakit, yang diperkuat dengan ditemukannya minyak kayu putih dan sebuah gelas di atas meja dekat jenazah. Pemeriksaan lebih lanjut di seluruh area rumah dilakukan untuk memperkuat indikasi kematian akibat sakit. Ditemukan pula dompet, kunci motor, STNK, dan sepeda motor korban masih berada di dalam rumah, menunjukkan tidak adanya unsur perampokan atau kejahatan lain yang terkait dengan barang berharga. Berdasarkan temuan tersebut, pihak kepolisian menyimpulkan bahwa tidak ada indikasi kekerasan atau penyebab lain di balik kematian korban, mengingat seluruh barang berharganya masih utuh. Pihak keluarga korban menerima penjelasan tersebut dan menganggap kejadian ini sebagai sebuah musibah. Mereka juga menyatakan menolak untuk dilakukan tindakan otopsi, baik visum luar maupun dalam. Perkembangan kasus ini menimbulkan perhatian publik terhadap pentingnya kewaspadaan dan komunikasi antar tetangga, serta kesadaran akan kesehatan diri. Penemuan ini juga menjadi pengingat akan kerapuhan hidup dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan orang terdekat, agar hal serupa tidak terjadi pada orang lain. Kepolisian terus melakukan investigasi untuk memastikan semua aspek telah tertangani dengan baik, meskipun bukti awal sudah cukup mengarah pada kematian alami akibat sakit





Penemuan Jenazah Rumah Kontrakan Bojonggede Meninggal Sakit

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Penggembala sapi hilang 2 minggu ditemukan meninggal di TN BaluranSeorang penggembala sapi yang dinyatakan hilang sejak 4 April 2026 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di hutan kawasan Taman Nasional Baluran Situbondo, ...

Hilang Sejak Kemarin Sore, Bocah Lima Tahun di Situbondo Ditemukan Tewas Tersangkut Batu di SungaiBerita Hilang Sejak Kemarin Sore, Bocah Lima Tahun di Situbondo Ditemukan Tewas Tersangkut Batu di Sungai terbaru hari ini 2026-04-17 17:05:10 dari sumber yang terpercaya

Lepas dari Pengawasan, Balita Difabel Hilang, Besoknya Ditemukan Tewas MengambangBalita berkebutuhan khusus hilang saat lepas dari pengawasan. Keesokan harinya ditemukan meninggal dunia mengambang di sungai.

Anak Temukan Ibunya Tewas di Kontrakan, Polisi Lakukan Olah TKPJakarta, tvOnenews.com - Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah kontrakan di kawasan Pakujaya, Serpong Utara. Korban yang diketahui bernama Imatini, 50 tahun, diduga menjadi korban pembunuhan setelah ditemukan sejumlah luka pada tubuhnya.

Seorang Pria Ditemukan Tewas dengan Luka Bacok di Kamar Kontrakan di BandungSebelum ditemukan tewas, warga mendengar ada keributan di dalam kamar kontrakan.

Identitas Kerangka Manusia yang Ditemukan di Bantaran Sungai Citarum Akhirnya TerungkapIdentitas kerangka manusia yang ditemukan di bantaran Sungai Citarum di wilayah Bandung akhirnya terungkap.

