Wang Yi Bertemu Kim Jong Un, Perkuat Ikatan China-Korea Utara

Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, bertemu dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, di Pyongyang. Pertemuan ini menegaskan kembali kedekatan hubungan kedua negara, serta komitmen untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengadakan pertemuan dengan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un di Pyongyang pada Jumat, 10 April 2026. Pertemuan ini menjadi penegasan kembali kedekatan hubungan diplomatik dan strategis antara kedua negara. Wang Yi menyampaikan salam hangat dari Presiden China Xi Jinping kepada Kim Jong Un , sebuah gestur yang menunjukkan eratnya persahabatan dan dukungan timbal balik di antara kedua pemimpin dan negara mereka.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri China menekankan bahwa Wang Yi menyatakan keyakinannya terhadap kemajuan Korea Utara dalam pembangunan sosialisme di bawah kepemimpinan Kim Jong Un. Pernyataan ini mencerminkan dukungan China terhadap rezim Korea Utara dan keyakinan mereka terhadap stabilitas dan kesinambungan kepemimpinan di negara tersebut. Pertemuan ini juga menjadi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk membahas isu-isu penting regional dan global, serta memperkuat koordinasi dan kerjasama di berbagai bidang.\Kunjungan Wang Yi ke Pyongyang menandai yang pertama sejak September 2019, menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam hubungan bilateral setelah beberapa tahun mengalami pasang surut. Kunjungan ini sangat penting, terjadi setelah sejumlah perkembangan signifikan lainnya, termasuk dibukanya kembali rute penerbangan Beijing-Pyongyang oleh Air China pada 30 Maret 2026 dan beroperasinya kembali layanan kereta penumpang Beijing-Pyongyang sejak 12 Maret 2026, setelah sempat terhenti selama enam tahun. Kim Jong Un terakhir kali mengunjungi Beijing pada 3 September 2025, dalam rangka memperingati 80 tahun kemenangan China atas Jepang. Pertemuan sebelumnya dengan Presiden Xi Jinping menghasilkan kesepakatan baru yang memperkuat hubungan bilateral di berbagai sektor. Wang Yi menegaskan bahwa China dan Korea Utara, sebagai negara sosialis, memiliki kepentingan bersama dan pandangan yang serupa dalam berbagai isu global. Ia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan nasional di tengah situasi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Kedua negara berkomitmen untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam isu-isu regional dan internasional, menunjukkan keinginan untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan global.\Kim Jong Un menyambut baik kunjungan Wang Yi dan menilai bahwa hubungan antara Korea Utara dan China telah meningkat ke tingkat yang baru. Ia menggarisbawahi bahwa kesepahaman yang dicapai sebelumnya mulai diwujudkan secara konkret, menandakan implementasi nyata dari kesepakatan yang telah dibuat. Kim Jong Un juga menegaskan komitmen Korea Utara untuk mempererat hubungan strategis dengan China, menekankan pentingnya kerjasama jangka panjang. Lebih lanjut, Kim Jong Un menyatakan dukungan penuh Korea Utara terhadap konsep komunitas dengan masa depan bersama dan berbagai inisiatif global yang diusulkan oleh Presiden Xi Jinping. Dukungan ini mencerminkan keselarasan pandangan politik dan strategi luar negeri antara kedua negara. Kim Jong Un juga menegaskan dukungan Korea Utara terhadap posisi China dalam menjaga kedaulatan wilayahnya, termasuk terkait isu Taiwan, menunjukkan solidaritas dalam menghadapi isu-isu sensitif. Selama kunjungan tersebut, Wang Yi juga mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son Hui dan mengunjungi Taman Makam Pahlawan Tentara Sukarelawan Rakyat China di Kangdong, yang merupakan wujud penghormatan terhadap sejarah dan hubungan persahabatan antara kedua negara





