Wamenpar Dorong Wisata Kebugaran Sebagai Strategi Diversifikasi Produk Wisata

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa membuka Bali Wellness and Beauty Expo 2026 dan menekankan pentingnya diversifikasi produk wisata melalui pengembangan wisata kebugaran untuk menarik wisatawan berkualitas dengan masa tinggal lebih lama dan pengeluaran lebih besar.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa secara resmi membuka Bali Wellness and Beauty Expo 2026 di Bali Beach Convention Center, Sanur, pada Jumat 5 Juni 2026.

Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya diversifikasi produk wisata sebagai strategi pemerintah untuk menarik wisatawan berkualitas, yang cenderung memiliki masa tinggal lebih lama dan pengeluaran lebih besar. Salah satu fokus utama adalah pengembangan wisata kebugaran, sebuah sektor yang menunjukkan pertumbuhan pesat pascapandemi COVID-19. Menurut data Global Wellness Institute, nilai ekonomi industri kebugaran global mencapai 6,8 triliun dolar AS pada tahun lalu dan diproyeksikan melonjak menjadi 9,8 triliun dolar AS pada 2029.

Angka ini menandai peluang besar bagi Indonesia untuk memposisikan diri sebagai destinasi wellness terkemuka di dunia. Ni Luh Puspa menjelaskan bahwa perubahan perilaku wisatawan setelah pandemi mendorong permintaan akan pengalaman yang tidak sekadar liburan, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual. Wisatawan masa kini mencari destinasi yang menawarkan pengalaman holistik dan berkelanjutan. Bali, dengan tradisi yoga, meditasi, pengobatan herbal, dan spa yang kaya, memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Bali Wellness and Beauty Expo 2026 menjadi ajang strategis untuk mempromosikan produk dan layanan kebugaran serta memperkenalkan Indonesia sebagai rumah bagi beragam praktik kebugaran tradisional dan modern. Acara ini diharapkan dapat memperkuat daya saing Indonesia di pasar wisata global, terutama dalam segmen wellness tourism yang terus berkembang. Pameran yang berlangsung pada 4 hingga 6 Juni 2026 ini menghadirkan lebih dari 140 merek unggulan di bidang kebugaran dan kecantikan dari 90 peserta, baik nasional maupun internasional.

Para peserta menampilkan berbagai inovasi mulai dari perawatan spa organik, suplemen kesehatan, peralatan fitnes, hingga program retret kesehatan. Selain pameran, acara ini juga menyelenggarakan seminar dan workshop yang menghadirkan ahli wellness dari berbagai negara. Dengan terselenggaranya expo ini, Kementerian Pariwisata berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya gaya hidup sehat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Ke depannya, pemerintah akan terus mendukung pengembangan wisata kebugaran melalui kebijakan yang mendorong investasi, pengembangan sumber daya manusia, dan promosi destinasi wellness secara lebih masif





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wisata Kebugaran Bali Wellness And Beauty Expo Diversifikasi Produk Wisata Ni Luh Puspa Ekonomi Kebugaran

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Legislator sebut tiket domesik mahal dorong turis wisata di kota besarAnggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan menilai mahalnya harga tiket pesawat domestik membuat wisatawan mancanegara enggan transit ke daerah pelosok dan lebih ...

Read more »

Simposium Manufaktur 2026: Dorong Industri Lebih Adaptif Lewat Teknologi Cloud ERP Transformasi digital di sektor manufaktur kini menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat visibilitas operasional, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis

Read more »

Peringatan PBB: Krisis Dana Dorong Gaza ke Jurang Bencana yang Lebih DalamHingga mendekati pertengahan 2026, kebutuhan pendanaan kemanusiaan untuk Gaza dan Tepi Barat sebesar 4,1 miliar dolar AS baru terpenuhi kurang dari 15 persen.

Read more »

Wamen UMKM: Sektor kebugaran dan kecantikan peluang bagi UMKMWakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza menilai sektor wisata kesehatan dan kebugaran (wellness) dan kecantikan menjadi peluang ...

Read more »