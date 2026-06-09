Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menjelaskan alur dan makna dari prosesi penyerahan surat kepercayaan oleh delapan duta besar baru kepada Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan bagian dari tradisi diplomatik internasional.

Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arif Havas Oegroseno, menegaskan bahwa penyerahan surat kepercayaan oleh para duta besar kepada Presiden Prabowo Subianto adalah sebuah tradisi diplomatik yang telah berlaku global dan menjadi simbol formal dalam pembukaan hubungan bilateral antar negara.

Prosesi yang berlangsung di Istana Merdeka pada Selasa, 9 Juni 2025, tersebut melibatkan delapan duta besar baru yang baru saja diakui kep蟢kaannya oleh pemerintah Indonesia. Havas menyampaikan bahwa dalam tradisi diplomatik, setelah surat kepercayaan yang ditandatangani oleh kepala negara asal negara pengantar diserahkan secara formal, biasanya diikuti dengan santap Referring article 1. Manuel Estuardo Roldan Barillas, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Guatemala untuk Republik Indonesia; 2.

Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, Duta Besar LBBP Designate Resident Negara Qatar untuk Republik Indonesia; 3. Abdirashid Salat Abdille, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Kenya untuk Republik Indonesia; 4. Ratu Isoa Delamisi Tikoca, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Fiji untuk Republik Indonesia; 6. Maria Gabriela Vieira Soares de Albergaria, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Portugal untuk Republik Indonesia; 7.

Bernardo Brea Rodriguez, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Panama untuk Republik Indonesia; 8. Hong Kwang Il, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Demokratik Rakyat Korea untuk Republik Indonesia; ramah tamah informal yang memungkinkan pertukaran salam dan niat baik antara kedua pihak. Praktik ini, kata Havas, juga pernah ia alami saat ia berkutation di Jerman. Surat kepercayaan tersebut menegaskan kehadiran resmi dutabesar di Indonesia dan menjadi dasar bagi mereka untuk mulai menjalankan tugas diplomatik.

Menurut Havas, pesan yang disampaikan para duta besar dalam prosesi tersebut umumnya berfokus pada keinginan memperkuat kerja sama bilateral di berbagai bidang, bukan menyampaikan substansi politik yang mendalam. Mereka menyampaikan salam dari kepala negara masing-masing dan ekspresikan komitmen untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan Indonesia. Havas juga mencatat bahwa di masa sekarang, penting bagi negara-negara untuk bekerja sama dan menciptakan keadilan melalui berbagai bentuk kerja sama internasional.

Presiden Prabowo Subianto sendiri, dalam pidatonya, mengucapkan terima kasih atas kehadiran para duta besar yang mewakili banyak negara. Ia menegaskan kembali prinsip dasar politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif, dan menekankan perlunya kerjasama antar negara di tengah dinamika global saat ini. Kehadiran para duta besar tersebut diharapkan dapat memperdalam dan memperluas kemitraan Indonesia dengan negara-negara sahabat dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, investasi, dan bidang lainnya.

Prosesi penyerahan surat kepercayaan ini menjadi momen penting dalam diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, menandaicommitmen untuk menjaga jaringan diplomatik yang luas dan memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Delapan negara baru tersebut menambah jumlah negara yang memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Indonesia, serta membawa peluang bagi kerja sama di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, dan pertukaran budaya. dengan delapan duta besar baru tersebut adalah tradisi diplomatik yang berlangsung lama dan menjadi simbol penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara sahabatnya.

Tradisi tersebut juga menjadi momen untuk mengevaluasi dan mengintensifikasi kerja sama di berbagai sektor untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bersama





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