Wamenlu Anis Matta menekankan pentingnya kesadaran geopolitik bagi mahasiswa UHO Kendari dan dukungan moral terhadap Palestina. Langkah ini krusial agar Indonesia tidak kehilangan arah dalam percaturan global yang semakin kompleks saat ini.

Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu pagi dan siang menjadi saksi bisu dari sebuah peringatan penting tentang posisi Indonesia di kancah internasional. Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Anis Matta hadir secara langsung untuk menegaskan kepada mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) bahwa pemahaman mendalam mengenai geopolitik adalah kebutuhan mendesak. Ia menyatakan bahwa tanpa kesadaran ini, bangsa Indonesia berisiko kehilangan arah strategis dalam menghadapi dinamika global yang semakin rumit dan tidak terprediksi.

Mahasiswa Harus Kritis Terhadap Arus Informasi Global

Wamenlu Anis Matta secara eksplisit menyoroti tantangan besar yang dihadapi kalangan akademisi muda saat ini. Di tengah derasnya arus informasi global yang tidak terbendung, ia meminta mahasiswa untuk tidak lagi hanya bertindak sebagai konsumen pasif atas berita internasional. Sebaliknya, para intelektual muda ini dituntut untuk mengasah kapasitas intelektual mereka dengan cara membiasakan diri untuk membedah isu-isu strategis yang kompleks.

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Anis Matta menjelaskan bahwa dinamika geopolitik memiliki pengaruh langsung dan sangat menentukan terhadap arah perjalanan bangsa ke depan. Ia memberikan nasihat agar mahasiswa berani belajar mengunyah masalah-masalah yang berat. Kebiasaan berpikir kritis tentang tema-tema yang berat ini akan menumbuhkan kekuatan intelektual yang mendasar. Tanpa memiliki kesadaran yang mendalam tentang isu-isu ini, Indonesia dikhawatirkan akan kehilangan orientasi sebagai sebuah bangsa yang berdaulat.

Pentingnya Dukungan Moral untuk Perjuangan Palestina

Selain penguatan wawasan geopolitik domestik, Wamenlu Anis Matta juga menekankan peran krusial mahasiswa dan generasi muda dalam memberikan dukungan moral bagi perjuangan kemerdekaan Palestina. Ia menilai bahwa dukungan moral yang tulus dari seluruh bangsa Indonesia, yang dipelopori oleh para mahasiswa dan anak-anak muda, memiliki arti yang sangat signifikan. Hal ini dianggap lebih penting dan berdampak luas dibandingkan dengan sekadar pengiriman bantuan kemanusiaan fisik semata.

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Wamenlu Anis Matta mencatat bahwa dukungan dari Indonesia sebagai bangsa dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki bobot moral yang luar biasa. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya kaum muda, untuk terus memberikan semangat bagi saudara-saudara mereka di Palestina. Pernyataan ini disampaikan usai Wamenlu mengisi Seminar Nasional bertema Geopolitik dan Dunia Islam serta Masa Depan Palestina yang diselenggarakan oleh Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (LIDMI) Sulawesi Tenggara.

Apresiasi Wagub Sulawesi Tenggara Atas Keterlibatan Pemuda

Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara Hugua memberikan apresiasi tinggi atas kehadiran Wamenlu RI yang telah membagikan wawasan global kepada para mahasiswa di daerah tersebut. Hugua menilai bahwa pemaparan mengenai geopolitik tersebut sangat relevan dan mendesak untuk mendorong generasi muda Indonesia. Sebagai negara demokrasi dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia diharapkan mampu mengambil peran aktif dan konstruktif dalam geopolitik dunia.

Wagub Hugua mengingatkan bahwa Indonesia mempunyai prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Selain itu, konstitusi negara mengamanatkan agar Indonesia ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia, keadilan, serta bebas dari diskriminasi. Karena itu, ia menegaskan bahwa penguatan wawasan geopolitik di kalangan pemuda menjadi sangat penting guna memaksimalkan kontribusi generasi muda dalam mewujudkan amanat konstitusi tersebut secara nyata.