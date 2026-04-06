Wamenkop Pastikan Kopdes Merah Putih Mampu Dorong Ekonomi Desa

Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, meyakini Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di pedesaan, didukung oleh pembangunan infrastruktur dan pendampingan. Koperasi ini diharapkan mampu memberdayakan masyarakat desa dan mengentaskan kemiskinan.

Wakil Menteri Koperasi , Farida Farichah, menegaskan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang sedang berjalan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat pedesaan. Ia menyampaikan keyakinannya ini saat menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Lebak pada hari Senin.

Farida menyatakan, Kopdes Merah Putih merupakan kesempatan bagi masyarakat desa untuk berdaya dan berdaulat dalam mengelola potensi desanya, mengingat kekayaan potensi yang dimiliki setiap desa. Kementerian Koperasi, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 dan 17, sedang giat membangun infrastruktur fisik Kopdes Merah Putih, termasuk pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan lainnya yang dikelola oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), serta pengadaan kendaraan. Prioritas pembangunan Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto. Selain pembangunan fisik, Kemenkop juga memberikan pendampingan kepada pengurus Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pembentukan KDKMP telah selesai, dengan lebih dari 83 ribu unit telah berbadan hukum, termasuk struktur kepengurusan. Beberapa KDKMP bahkan telah memulai operasional bisnis secara mandiri.\Farida menjelaskan bahwa dari total 83 ribu KDKMP, sekitar 34 ribu hingga 35 ribu unit sedang dalam tahap pembangunan gerai, pergudangan, dan fasilitas lainnya oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Proses pembangunan ini bervariasi, mulai dari 20 persen, 50 persen, hingga 70 persen penyelesaian. Data terakhir dari rapat koordinasi pembangunan KDKMP menunjukkan bahwa sekitar 3.000 unit telah selesai 100 persen. Tahapan pembangunan KDKMP sedang berlangsung dan setelah selesai sepenuhnya, akan dilanjutkan dengan operasionalisasi, termasuk pengisian kelengkapan, pengadaan barang dagangan, penentuan personalia, serta rekrutmen anggota di desa dan kelurahan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat peran Kopdes dalam mendorong perekonomian desa. Pengisian kelengkapan, pemilihan produk yang akan dijual, penentuan personalia, serta perekrutan anggota di desa dan kelurahan merupakan aspek krusial dalam operasionalisasi Kopdes. Politisi PKB tersebut juga menekankan pentingnya peran Kopdes dalam memperkuat ekonomi lokal.\Aep Saepudin, Manager Kopdes Merah Putih Desa Pondok Panjang, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, menyampaikan bahwa koperasi yang dikelolanya telah memiliki 294 anggota, sebagian besar adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM ini memproduksi berbagai produk lokal seperti emping kaceprek, gula aren, sale pisang, dan bakso ikan, memanfaatkan bahan baku yang melimpah di daerah tersebut. Produksi gula aren, misalnya, telah dipasok ke beberapa daerah di Jawa Timur dan mampu menghasilkan perputaran uang hingga Rp400 juta per bulan, dengan asumsi harga Rp40 ribu per kilogram dari produksi 10 ton per bulan. Aep Saepudin menyatakan optimismenya bahwa KDMP dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi desa dan sekaligus berperan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Kesuksesan Kopdes Merah Putih sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat desa dan pemerintah daerah, serta sinergi antara UMKM dan koperasi





