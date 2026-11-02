Wamenkomdigi: Indonesia Fokus Optimalkan AI Bukan Kembangkan Model Teranggih

Wamenkomdigi Nezar Patria menjelaskan strategi Indonesia dalam rantai nilai AI global dengan fokus optimasi teknologi daripada pengembangan model tercanggih demi transformasi ekonomi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu bersaing menjadi negara pengembang kecerdasan buatan atau artificial intelligence paling maju di dunia. Negara ini dapat mengambil peran penting dalam industri teknologi global melalui kemampuan mengoptimalkan teknologi tersebut.

Strategi Indonesia Dalam Rantai Nilai AI

Nezar menjelaskan bahwa persaingan untuk menjadi pengembang model AI paling canggih tidak dapat menyaingi negara-negara besar dalam hal modal, tenaga ahli, cip, serta pasokan energi dalam skala besar. Ia menyatakan bahwa Indonesia tidak akan menjadi yang paling canggih dalam dekade ini dan kemungkinan besar tidak juga pada dekade berikutnya.

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Ungkapan tersebut disampaikan oleh Nezar dalam acara Pelatihan AI Value Chain: Indonesia's Strategy in the AI Supply Chain as a Middle Power. Acara tersebut diikuti secara daring dari Jakarta Pusat dan dikutip pada Senin tanggal dua November.

Meskipun tidak menjadi pemimpin dalam pengembangan model AI tercanggih, Nezar menilai Indonesia tetap memiliki peluang besar untuk mengambil posisi penting dalam persaingan teknologi dunia. Cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memperluas penerapan AI sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai industri tersebut.

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Memanfaatkan Teknologi Untuk Transformasi

Nezar Patria menekankan pentingnya memanfaatkan model-model terbaik yang ada di dunia untuk mentransformasi pemerintahan, perekonomian, dan kehidupan masyarakat lebih cepat daripada negara lain. Langkah ini dianggap krusial untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan bangsa di era digital.

Strategi ini menunjukkan bahwa fokus Indonesia bukan pada inovasi model dasar, melainkan pada adopsi dan optimalisasi teknologi yang sudah ada. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan kemajuan teknologi secara lebih efisien dan efektif tanpa harus bersaing langsung dengan raksasa teknologi global.

Dengan strategi ini, Indonesia diharapkan dapat menjadi kekuatan menengah yang signifikan dalam rantai pasokan AI global. Hal ini akan membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi digital secara keseluruhan.

Kesempatan Bagi Negara Berdikali Digital

Pendapat Wamenkomdigi ini memberikan arah baru bagi kebijakan teknologi Indonesia di masa depan. Negara tidak perlu membuang sumber daya untuk mengejar teknologi yang masih sangat terkonsentrasi di beberapa negara maju.

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Alih-alih, Indonesia dapat fokus pada penciptaan ekosistem yang mendukung penggunaan AI di berbagai sektor kehidupan. Ini termasuk sektor publik, swasta, dan masyarakat umum yang membutuhkan solusi digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.