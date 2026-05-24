Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak Meninjau Tenda di Mina, Arab Saudi, untuk Periksa Fasilitas Jemaah Haji

Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak meninjau tenda di Mina, Arab Saudi, untuk memastikan tidak ada praktik patok kaveling ilegal dan fasilitas jemaah haji terpenuhi. Peninjauan ini bertujuan memastikan kenyamanan serta keamanan jemaah calon haji Indonesia selama menjalani puncak ibadah haji.

Fokus utama adalah mencegah praktik mencegah praktik yang merugikan jemaah lain dan mengganggu tata letak yang telah ditetapkan. Arab Saudi telah mencopot penanda yang dipasang sepihak oleh KBIHU di tenda-tenda Arafah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia menjaga kualitas layanan haji. Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan pentingnya memastikan setiap jemaah memperoleh fasilitas tenda, tempat tidur, dan tempat istirahat yang layak.

Selain tenda, Wamenhaj juga mengecek ketersediaan dan kelaikan fasilitas kamar mandi serta toilet yang akan digunakan oleh jemaah calon haji. Peninjauan ini secara spesifik berupaya memberantas praktik tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan jemaah. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sebelumnya telah bertindak tegas terhadap penanda ilegal yang dipasang KBIHU di tenda Arafah. Beberapa tenda yang dikelola syarikah Rakeen dan Duyuful Bait ditemukan memiliki tempelan nama kloter serta tulisan KBIHU.

Setelah meninjau kelengkapan fasilitas tenda, Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak bersama rombongan berjalan kaki dari Markas 12 menuju area pelontaran jumrah atau Jamarat. Markas 12 merupakan lokasi tenda jemaah calon haji Indonesia terjauh, dengan rata-rata jarak tempuh bolak-balik sekitar 7 kilometer. Perjalanan ini menunjukkan betapa krusialnya ketahanan fisik jemaah.

Menurut Wamenhaj, pergerakan di Mina membutuhkan ketahanan fisik yang prima karena tidak ada fasilitas kendaraan yang dapat digunakan oleh jemaah. Bagi jemaah calon haji yang mengambil pilihan Nafar Awal, total jarak tempuh berjalan kaki dapat mencapai sekitar 21 kilometer. Jarak ini akan bertambah bagi mereka yang memilih Nafar Tsani, sehingga memerlukan persiapan fisik yang matang. Menghadapi rute pejalan kaki yang cukup menguras tenaga tersebut, Wamenhaj mengimbau jemaah calon haji untuk memaksimalkan waktu luang yang ada saat ini untuk beristirahat.

"Makanya ada istilah hari Tarwiyah, yang maknanya merenung dan bersiap-siap," ujarnya. Ia menekankan pentingnya menggunakan waktu pada hari Sabtu dan Ahad untuk beristirahat secara fisik, karena rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina akan sangat menguras tenaga. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI berharap Asrama Haji Transit Tarakan bukan hanya untuk haji, tetapi juga umrah, membuka potensi penerbangan langsung ke Saudi Arabia dan mengoptimalkan pelayanan ibadah





