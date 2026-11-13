Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak Dorong Kajian Rutin Bagi Calon Haji Sulteng

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menginstruksikan pembinaan berkelanjutan bagi calon haji Sulawesi Tengah melalui kajian rutin dan pendekatan kekeluargaan untuk memastikan kualitas ibadah di Tanah Suci.

Palu, Sulawesi Tengah - Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, secara tegas menekankan perlunya pembinaan yang berkelanjutan bagi para calon jamaah haji sebelum mereka melakukan keberangkatan ke Tanah Suci. Dalam sambutannya yang disampaikan pada acara pengajian akbar di Masjid Agung Baiturrahim Palu pada hari Jumat, tanggal 13 November 2026, mantan Menteri Perhubungan ini menyoroti bahwa proses persiapan spiritual dan teknis tidak boleh hanya bersifat sesaat menjelang jadwal penerbangan.

Implementasi Kajian Rutin Bulanan di Provinsi

Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong agar seluruh Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah di tingkat provinsi maupun daerah untuk segera mengimplementasikan jadwal kajian rutin yang dilaksanakan setiap bulan. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah menciptakan wadah pertemuan yang kondusif bagi para calon jamaah agar mereka dapat saling mengenal, berkomunikasi, dan membangun ikatan persaudaraan yang kuat sejak dini.

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Menurut penjelasan Wakil Menteri, silaturahmi yang terjalin secara berkesinamatan akan membentuk rasa kebersamaan yang mendalam antar anggota jamaah. Hal ini sangat krusial untuk memastikan bahwa ketika para jamaah nantinya berada di Tanah Suci, mereka tidak merasa kesepian atau terisolasi, melainkan tetap berada dalam lingkungan kekeluargaan yang telah terbangun sejak dari daerah asal mereka masing-masing.

Pendekatan Kekeluargaan Dalam Pelayanan Jamaah

Selain menekankan aspek spiritual dan sosial, Wakil Menteri Haji juga menegaskan pentingnya penerapan prinsip pelayanan dengan pendekatan kekeluargaan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Ia menyatakan bahwa prinsip ini harus menjadi landasan utama bagi instansi pemerintah, petugas lapangan, dan mitra kerja terkait agar jamaah dapat merasakan perhatian penuh, perlindungan maksimal, dan pelayanan terbaik selama proses keberangkatan hingga pulang.

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Prinsip pelayanan ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman ibadah yang nyaman dan tenang bagi para jamaah. Dengan menerapkan pendekatan kekeluargaan, segala permasalahan atau kebutuhan jamaah dapat ditangani dengan lebih empatik dan responsif, sehingga mengurangi beban psikologis dan fisik para jamaah selama masa persiapan dan pelaksanaan ibadah di Arab Saudi.

Pencegahan Penipuan dan Persiapan Multi Aspek

Dahnil Anzar Simanjuntak juga mengingatkan masyarakat Sulawesi Tengah agar tetap waspada terhadap berbagai praktik penipuan yang sering menyasar calon jamaah haji dan umrah. Ia meminta pemerintah daerah setempat serta seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk aktif memberikan edukasi yang akurat dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat guna mencegah kerugian material maupun spiritual akibat maraknya modus penipuan yang berkembang di masyarakat.

Di samping aspek keamanan dan pelayanan, Wakil Menteri juga mengajak para calon haji untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman organisasi serta tradisi keagamaan. Ia menekankan pentingnya saling menghormati perbedaan pandangan sebagai bentuk kearifan lokal yang perlu dijaga selama proses perjalanan ibadah. Para calon jamaah dari Provinsi Sulawesi Tengah diminta untuk mempersiapkan diri secara komprehensif dan sejak dini, mencakup aspek fisik, mental, kelengkapan administrasi, serta pemahaman mendalam mengenai manasik haji.