Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengapresiasi SMAN 14 Bandar Lampung karena berhasil meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi. Seluruh lulusan sekolah tersebut tahun ini berhasil masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Fajar menyatakan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya dibangun melalui capaian akademik, tetapi juga melalui budaya sekolah yang mampu menumbuhkan mimpi, karakter, dan kesiapan masa depan peserta didik.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq mengapresiasi SMAN 14 Bandar Lampung karena berhasil meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi . Seluruh lulusan sekolah tersebut tahun ini berhasil masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Fajar menyatakan bahwa kesiapan lulusan SMA dan SMK serta budaya sekolah yang kuat menjadi faktor penting dalam meningkatkan angka partisipasi perguruan tinggi. Ia juga menekankan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya dibangun melalui capaian akademik, tetapi juga melalui budaya sekolah yang mampu menumbuhkan mimpi, karakter, dan kesiapan masa depan peserta didik.

Tahun ini, 100 persen lulusan sekolah tersebut, yakni sebanyak 284 siswa kelas XII diterima di PTN sehingga SMAN 14 Bandar Lampung menjadi satu-satunya sekolah yang menerima penghargaan atas kontribusinya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Fajar menilai bahwa peningkatan partisipasi pendidikan tinggi tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, melainkan akses informasi, motivasi belajar, dukungan sekolah, hingga lingkungan yang mendorong peserta didik memiliki cita-cita besar juga menjadi faktor yang sangat menentukan.

Ia juga menekankan bahwa sekolah memiliki peran strategis dalam membangun mimpi dan kepercayaan diri peserta didik. Karena itu, kualitas guru, kepemimpinan kepala sekolah, serta peran guru bimbingan dan konseling menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem pembelajaran yang mampu mengantarkan murid menuju masa depan yang lebih baik. Pada kesempatan yang sama, Kepala SMAN 14 Bandar Lampung Hendra Putra menyampaikan penghargaan tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan, namun juga motivasi bagi seluruh warga sekolah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Menurutnya, capaian yang diraih sekolah lahir dari komitmen bersama untuk memberikan pendidikan terbaik bagi peserta didik, baik melalui penguatan karakter maupun peningkatan kemampuan akademik.





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Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq SMAN 14 Bandar Lampung Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi Negeri Kualitas Pendidikan

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