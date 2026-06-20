Wamendikdasmen Fajari Riza Ul Haq mengunjungi SD Muhammadiyah Lamongan untuk meninjau kelas persiapan OSN Matematika, menekankan pentingnya integrasi teknologi seperti Interactive Flat Panel dan penguatan karakter peserta didik. Ia mengapresiasi semangat dan kemampuan berbahasa Inggris siswa, sambil mengingatkan agar tetap berinteraksi di lingkungan nyata dan mempraktikkan nilai-nilai kebaikan.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq melakukan kunjungan ke SD Muhammadiyah Lamongan untuk meninjau langsung kelas persiapan Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Matematika.

Dalam kunjungan yang berlangsung produktif tersebut, beliau mengamati pelaksanaan proceso belajar mengajar yang telah mengintegrasikan teknologi perangkat keras seperti Interactive Flat Panel (IFP) serta alat peraga interaktif lainnya. Kunjungan ini dilaksanakan dengan tujuan mengevaluasi serta memberikan dukungan bagi program penguatan kejuargan akademik dan pengembangan karakter siswa-siswi yang menjadi calon pemimpin masa depan bangsa. Siswa peserta OSN yang berasal dari kelas 4 dan 5 tampak sangat antusias mengutilisasi fasilitas teknologi yang tersedia.

Mereka menggunakan IFP untuk memvisualisasikan konsep-konsep matematika yang kompleks, sehingga memudahkan pemahaman. Wamendikdasmen Fajar Riza menyampaikan apresiasi khusus terhadap semangat belajar dan keberanian tampil di depan orang banyak yang dimiliki oleh para murid. Selain itu, beliau juga mendapuk bahwa banyak siswa didik yang fasih berbahasa Inggris, suatu modal penting bagi pengembangan kepemimpinan global.

"Anak-anak di sini luar biasa. Mereka berani tampil dan banyak yang fasih berbahasa Inggris. Ini merupakan modal penting untuk melahirkan calon-calon pemimpin bangsa di masa depan," ucapnya dalam pernyataan tertulis. Namun, di balik dukungan terhadap teknologi, Fajar Riza Ul Haq juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan kehidupan digital dan sosial.

Ia menekankan agar para siswa tidak terlalu bergantung pada gawai dan media sosial, melainkan tetap aktif berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitar. Pesan moral yang disampaikan adalah agar nilai-nilai kebaikan seperti kerajinan beribadah, gemar belajar, serta aktif bermasyarakat benar-benar dipraktikkan dalam keseharian, bukan sekadar dihafal. Penguatan karakter ini, beliau nilai, sejalan dengan capaian akademik sekolah yang membanggakan.

Data Tes Kemampuan Akademik (TKA) menunjukkan rata-rata nilai Matematika dan Bahasa Indonesia di SD Muhammadiyah Lamongan mencapai 90,6, dengan nilai tertinggi masing-masing 93,33 untuk Matematika dan 96,33 untuk Bahasa Indonesia. Capaian ini menjadi bukti bahwa pendidikan holistik yang menyatukan aspek intelektual dan moral dapat menghasilkan generasi yang berprestasi serta memiliki karakter kuat. Kasus ini muncul pada saat pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sedang gencar-gencan mempromosikan Transformasi Pendidikan Nasional.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) menjadi momentum penting untuk memperkuat arah penguatan pendidikan karakter sebagai fondasi utama, di atas sekadar pencapaian akademik. Menurut Wamendikdasmen, pendidikan karakter menjadi lebih krusial karena akan membentuk nilai-nilai yang melekat seumur hidup dan menjadi landasan bagi pemimpin masa depan. Obsesiidespread pemanfaatan teknologi seperti yang diamati di SD Muhammadiyah Lamongan seharusnya disertai pembentukan karakter agar teknologi benar-benar digunakan untuk kemanfaatan dan tidak mengikis nilai sosial.

Kunjungan Wamendikdasmen jugaMenu diharapkan menjadi contoh bagi sekolah lain untuk mengadopsi model pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman sambil mempertahankan tradisi pendidikan karakter yang konsisten. Dengan demikian, sistem pendidikan nasional dapat benar-benar menghasilkan lulusan yang tidak hanya pintar secara akademis tetapi juga memiliki soft skills, moralitas, dan kemandirian berfikir yang tinggi. Komitmen tersebut sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing global namun tetap berakar pada nilai-nilai khas bangsa





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Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq OSN Matematika SD Muhammadiyah Lamongan Integrási Teknologi Penguatan Karakter

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